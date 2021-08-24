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У Токіо стартували Паралімпійські ігри: яскраві фото з церемонії відкриття

Автор
М. Корнілов
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У Токіо стартували Паралімпійські ігри: яскраві фото з церемонії відкриття Новина оновлена 24 серпня 2021, 17:46
Церемонія відкриття Паралімпійських ігор в Токіо

Паралімпійські ігри в Токіо офіційно відкриті.

У вівторок, 24 серпня, в Японії стартували XVI літні Паралімпійські ігри.

Церемонія відкриття Ігор проходила на Національному стадіоні у Токіо, на якому через пандемію коронавируса не були присутні вболівальники. Захід проходив під слоганом "У нас є крила", а прапороносцями збірної України стали плавці Єлизавета Мерешко і Віктор Смирнов. Всього в традиційному параді атлетів взяли участь близько п’яти тисяч осіб, а святковий феєрверк було видно по всьому місту.

Вихід українських паралімпійців на параді спортсменів:

Відзначимо, медальні змагання на Паралімпіаді почнуться в середу, 25 серпня, і триватимуть до 5 вересня. Збірна України представлена на змаганнях 143 атлетами, які будуть боротися за нагороди в 15 видах спорту. Відзначимо, українці традиційно добре виступають на Паралімпіадах. На минулих Іграх наші атлети завоювали 117 медалей, у тому числі 41 "золото", здобувши третє загальнокомандне місце в медальному заліку.

На Олімпійських іграх в Токіо "Жовто-сині" здобули 19 нагород, включаючи одну золоту. Олімпійська збірна України посіла лише 44-е місце в медальному заліку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де стежити за Паралімпіадою-2020 по ТБ.

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