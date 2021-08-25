Паралімпіада в Токіо: медальний залік

Повний медальний залік Паралімпійських ігор у Токіо.

В Японії проходять XVI літні Паралімпійські ігри, які стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня. У цій статті буде доступний медальний залік Паралімпіади-2020.

Медальний залік Паралімпійських ігор в Токіо (оновлюється)

Медальний залік Паралімпійських ігор в Токіо

У змаганнях візьмуть участь спортсмени з 168 країн світу, які будуть боротися за медалі в 22 видах спорту. Збірна України представлена на Іграх 143 атлетами, які виступлять в 15 видах спорту. Відзначимо, українські спортсмени дебютують на Паралімпіаді відразу в трьох видах: голбол (чоловіча команда), бадмінтон і тхеквондо. До слова останні дві дисципліни представлені на Паралімпіаді вперше.

Раніше "Телеграф" показував яскраві фото з церемонії відкриття Паралімпіади в Токіо. Крім того, ми розповідали про склад національної паралімпійської команди, а також де дивитися Паралімпійські ігри в Україні.

Нагадаємо, на початку серпня в Токіо завершилися літні Олімпійські ігри, на яких збірна України здобула 19 медалей, включаючи одне "золото". "Жовто-сині" за підсумками змагань розташувалися на 44-му місці в медальному заліку.