"Самый счастливый человек": украинский тренер привел клуб из Приднестровья к историческому успеху в Лиге чемпионов (видео)

Юрий Вернидуб вывел "Шериф" в групповой этап Лиги чемпионов.

Футбольный клуб "Шериф" из Тирасполя под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба пробился в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Команда, выступающая в чемпионате Молдовы, впервые достигла подобного успеха.

В раунде плей-офф квалификации "Шериф" сенсационно прошел загребское "Динамо" по сумме двух матчей (0:3 и 0:0). В столице Хорватии подопечные Вернидуба сыграли в "сухую" ничью. Примечательно, что "Шериф" добрался до группового этапа ЛЧ из первого квалификационного раунда, преодолев "Црвену Звезду", "Алашкерт" и "Теуту".

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Видеообзор матча "Динамо" (Загреб) — "Шериф":

После ничьей футболисты и тренерский штаб приднестровской команды принялись праздновать:

На послематчевой пресс-конференции Вернидуб признался, что он — самый счастливый человек.

"Я приходил в эту команду с одной мечтой – сыграть в Лиге чемпионов. Моя мечта сбылась", — заявил Вернидуб.

Ранее "Телеграф" сообщал, что до групповой стадии Лиги чемпионов добрался и "Шахтер", который в эмоциональном поединке прошел "Монако".