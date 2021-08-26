"Найщасливіша людина": український тренер привів клуб з Придністров’я до історичного успіху в Лізі чемпіонів (відео)

Юрій Вернидуб вивів "Шериф" в груповий етап Ліги чемпіонів.

Футбольний клуб "Шериф" із Тирасполя під керівництвом українського фахівця Юрія Вернидуба пробився в груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22. Команда, яка виступає в чемпіонаті Молдови, вперше досягла подібного успіху.

У раунді плей-офф кваліфікації "Шериф" сенсаційно пройшов загребське "Динамо" за сумою двох матчів (0:3 і 0:0). У столиці Хорватії підопічні Вернидуба зіграли в "суху" нічию. Примітно, що "Шериф" дістався до групового етапу ЛЧ з першого кваліфікаційного раунду, подолавши "Црвену Звезду", "Алашкерт" і "Теуту".

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Відеоогляд матчу "Динамо" (Загреб) — "Шериф":

Після нічиєї футболісти і тренерський штаб придністровської команди почали святкувати:

На післяматчевій прес-конференції Вернидуб зізнався, що він — найщасливіша людина.

"Я приходив в цю команду з однією мрією — зіграти в Лізі чемпіонів. Моя мрія збулася", — заявив Вернидуб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до групової стадії Ліги чемпіонів дістався і "Шахтар", який в емоційному поєдинку пройшов "Монако".