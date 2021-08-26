"Шахтер" вырвал ничью с "Монако" и пробился в групповой этап Лиги чемпионов (видео)

"Шахтер" и "Монако" выдали эмоциональную дуэль в отборе Лиги чемпионов.

В среду, 25 августа, донецкий "Шахтер" в рамках ответного матча отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 принимал "Монако". Встреча, проходившая в Харькове на стадионе "Металлист", завершилась со счетом 2:2. Таким образом, в групповой этап ЛЧ пробился "Шахтер", а "Монако" сыграет в Лиге Европы.

"Монегаски" здорово провели первый тайм, ошарашив дончан двумя голами. "Обидчиком" "Шахтера" выступил Виссам Бен Йеддер. Сначала французский форвард удачно сыграл на добивании после не лучшего сейва Пятова, а под занавес первой половины 31-летний нападающий без проблем замкнул прострел Кайо Энрике слева. Во втором тайме дончане выровняли игру и сумели отквитать мяч усилиями вышедшего на замену Марлоса. Команды довели дело до экстра-таймов, где преуспел "Шахтер". На 114-й минуте дончане провели разящую атаку, что привело к автоголу Рубена Агиляра.

"Шахтер" 2:2 "Монако"

Голы: Марлос 74ʼ, Рубен Агиляр 114ʼ (автогол) — Бен-Йеддер 18ʼ, 39ʼ

Первый матч — 1:0

"Телеграф" напоминает, что первый матч, который проходил в Монако, завершился минимальной победой "Горняков" со счетом 0:1. Таким образом, по сумме двух поединков в следующий раунд Лиги чемпионов пробился "Шахтер".

Жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится в четверг, 26 августа, в Стамбуле. Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть это мероприятие в Украине. Жеребьевка Лиги Европы пройдет в пятницу, 27 августа.