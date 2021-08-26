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Як Де Дзербі надихнув Мудрика в матчі Ліги чемпіонів (відео)

Автор
М. Корнілов
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Як Де Дзербі надихнув Мудрика в матчі Ліги чемпіонів (відео) Новина оновлена 26 серпня 2021, 14:58
Михайло Мудрик в матчі з "Монако"

Михайло Мудрик став героєм матчу "Шахтар" — "Монако" (2:2).

Український футболіст "Шахтаря" Михайло Мудрик, який взяв участь в "переможному" голі "Гірників" в ворота "Монако" в матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22, розповів, що головний тренер донеччан Роберто Де Дзербі говорив йому під час гри. В трансляцію потрапив момент, де італійський фахівець обійняв гравця і почав щось розповідати молодому виконавцю.

20-річний лівий вінгер "Шахтар" розповів, що Де Дзербі провів з ним "емоційну" бесіду, а також попросив заспокоїтися і почати взаємодіяти з командою. Крім того наставник підбадьорив футболіста: "Заспокойся і роби, то що вмієш".

Коментар Мудрика доступний на YouTube-каналі ФК "Шахтар":

Відзначимо, Михайло Мудрик, роблячи простріл на 114-й хвилині поєдинку з "Монако", став спів-автором гола в ворота "Монегасків". Це взяття воріт дозволило "Шахтарю" пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться сьогодні, 26 серпня, в Стамбулі. Стежити за ходом заходу можна в нашій онлайн-трансляції.

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