Укр

Как Де Дзерби вдохновил Мудрика в матче Лиги чемпионов (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Как Де Дзерби вдохновил Мудрика в матче Лиги чемпионов (видео) Новость обновлена 26 августа 2021, 14:58
Михаил Мудрик в матче с "Монако"

Михаил Мудрик стал героем матча "Шахтер" — "Монако" (2:2).

Украинский футболист "Шахтера" Михаил Мудрик, который поучаствовал в "победном" голе "Горняков" в ворота "Монако" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22, рассказал, что главный тренер дончан Роберто Де Дзерби говорил ему во время игры. В трансляцию попал момент, где итальянский специалист обнял игрока и начал отчитывать молодого исполнителя.

20-летний левый вингер "Шахтер" поведал, что Де Дзерби провел с ним "эмоциональную" беседу, а также попросил успокоиться и начать взаимодействовать с командой. Кроме того наставник подбодрил футболиста: "Успокойся и делай, то что умеешь".

Комментарий Мудрика доступен на YouTube-канале ФК "Шахтер":

Отметим, Михаил Мудрик, делая прострел на 114-й минуте поединка с "Монако", стал со-автором гола в ворота "Монегасков". Это взятие ворот позволило "Шахтеру" пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии турнира состоится сегодня, 26 августа, в Стамбуле. Следить за ходом мероприятия можно в нашей онлайн-трансляции.

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