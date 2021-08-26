Укр

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов Новость обновлена 26 августа 2021, 20:33
Лига чемпионов

Стало известно, кто с кем сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22.

В четверг, 26 августа, в Стамбуле состоялась долгожданная жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В столице Турции были сформированы восемь групп по четыре команды. Автоматические путевки на эту стадию турнира получили 26 команд, а еще шесть коллективов, включая "Шахтер", пробились сюда по итогам раунда плей-офф квалификации.

Команды из одной ассоциации не могли попасть в одну группу. Кроме того, представители ассоциаций с множеством клубов были разделены на пары, чтобы избежать проведение их матчей в один день.

Результаты жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов 2021/22:

Результаты жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов 2021/22
Результаты жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов 2021/22

Группа A: "Манчестер Сити", ПСЖ, РБ "Лейпциг", "Брюгге".

Группа B: "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту", "Милан".

Группа C: "Спортинг", "Боруссия" Дортмунд, "Аякс", "Бешикташ".

Группа D: "Интер", "Реал", "Шахтер", "Шериф".

Группа E: "Бавария", "Барселона", "Бенфика", "Динамо".

Группа F: "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз".

Группа G: "Лилль", "Севилья", "Зальцбург", "Вольфсбург".

Группа H: "Челси", "Ювентус", "Зенит", "Мальме".

Первые матчи группового этапа будут сыграны 14/15 сентября, а завершится групповая стадия ЛЧ 7/8 декабря.

Ранее Мудрик рассказал, как его вдохновил Де Дзерби на гол, который вывел "Шахтер" в групповой этап Лиги чемпионов.

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