Результаты жеребьевки Лиги Европы: список групп
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На групповой стадии Лиги Европы нету украинских команд.
В пятницу, 27 августа, состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В ходе процедуры были сформированы 8 групп по четыре команды с одним ограничением — клубы из одной ассоциации не могли попасть в один квартет.
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы 2021/22:
Группа А: "Лион", "Рейнджерс", "Спарта" (Прага), "Брондбю".
Группа B: "Монако", ПСВ, "Реал Сосьедад", "Штурм".
Группа С: "Наполи", "Лестер", "Спартак" (Москва), "Легия".
Группа D: "Олимпиакос", "Айнтрахт" Ф, "Фенербахче", "Антверпен".
Группа E: "Лацио", "Локомотив", "Марсель", "Галатасарай".
Группа F: "Брага", "Црвена Звезда", "Лудогорец", "Митьюлланд".
Группа G: "Байер", "Селтик", "Бетис", "Ференцварош".
Группа H: "Динамо" (Загреб), "Генк", "Вест Хэм", "Рапид".
Групповой этап ЛЕ начнется 16 сентября и завершится 9 декабря. Из группы в 1/8 финала выйдут команды, которые займут первые места. Клубам, которые финишируют вторыми, придется сразиться в стыковом раунде с командами, вылетевшими из групповой стадии ЛЧ. Коллективы, которые станут третьими в ЛЕ, пробьются в стыковой раунд Лиги конференций за право попасть в 1/8 финала ЛК.
Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. "Динамо" и "Шахтер" наконец-то узнали, с кем сыграют в главном еврокубке.
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