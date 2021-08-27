Результати жеребкування Ліги Європи: список груп

На груповій стадії Ліги Європи немає українських команд.

У п’ятницю, 27 серпня, відбулося жеребкування групової стадії Ліги Європи УЄФА сезону 2021/22. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

В ході процедури були сформовані 8 груп по чотири команди з одним обмеженням — клуби з однієї асоціації не могли потрапити в один квартет.

Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи 2021/22:

Група А: "Ліон", "Рейнджерс", "Спарта" (Прага), "Брондбю".

Група B: "Монако", ПСВ, "Реал Сосьєдад", "Штурм".

Група С: "Наполі", "Лестер", "Спартак" (Москва), "Легія".

Група D: "Олімпіакос", "Айнтрахт" Ф, "Фенербахче", "Антверпен".

Група E: "Лаціо", "Локомотив", "Марсель", "Галатасарай".

Група F: "Брага", "Црвена Звезда", "Лудогорець", "Мідтьюлланд".

Група G: "Байєр", "Селтік", "Бетіс", "Ференцварош".

Група H: "Динамо" (Загреб), "Генк", "Вест Хем", "Рапід".

Груповий етап ЛЄ розпочнеться 16 вересня і завершиться 9 грудня. З групи в 1/8 фіналу вийдуть команди, які займуть перші місця. Клубам, які фінішують другими, доведеться битися в стиковому раунді з командами, що вилетіли з групової стадії ЛЧ. Колективи, які стануть третіми в ЛЄ, проб’ються до стикового раунду Ліги конференцій за право потрапити в 1/8 фіналу ЛК.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. "Динамо" і "Шахтар" нарешті дізналися, з ким зіграють в головному єврокубку.