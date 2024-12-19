Їздила до окупованого Криму і перенесла інсульт: як зараз виглядає секс-символ радянського кіно Олена Кондулайнен

Актрисі 66 років і вона вже отримала інвалідність

Російська актриса, як і її колега по сцені Наталія Фатєєва, стала негласним секс-символом радянського кіно. Цей статус Олена Кондулайнен отримала після того, як з’явилася повністю оголеною у фільмі "Сто днів до наказу" (1990).

Сьогодні 66-річна артистка має інвалідність після перенесеного інсульту. "Телеграф" розповідає про особисте життя Олени Кондулайнен, як вона змінилася після пластики та чи засуджує війну в Україні.

Що відомо про Олену Кондулайнен

Народилася 9 квітня 1958 року у селищі Токсово, Ленінградська область. Її батько, Вілха Вілхович Кондулайнен, за національністю інгерманландець (фінно-угорський народ). У 1983 році Олена закінчила навчання в ЛДІТМіК, а потім знялася у більш ніж 40 фільмах ("Чоловік собаки Баскервілів", "Сто днів до наказу", "8 перших побачень" та інші), а також проявила себе як фолк-рокспівачка. На піку популярності актриса вела провокаційний спосіб життя. 2003 року на екрани вийшов 3 сезон "Останній герой", де Кондулайнен була учасницею.

Олена Кондулайнен у молодості

Олена Кондулайнен у фільмі "Сто днів до наказу", 1990 рік

Артистка була одружена чотири рази, а також крутила роман з латвійським актором Іваром Калниньшем, який після вторгнення Росії в Україну заявив, що йому "нас*ати на росіян". Кондулайнен має двох дорослих синів: Олександра та Михайла.

Кондулайнен із синами

Відомо, що 2020 року актриса пережила інсульт, а на відновлення здоров’я у неї пішло два роки. Після цього артистка отримала інвалідність і зараз практично не грає ні в кіно, ні в театрі. 2022 року Олена вдруге стала бабусею.

Актриса неодноразово зверталася до пластичних хірургів. У прагненні зберегти свою красу зірка перестаралася: колишня секс-символ стала жертвою підтяжки обличчя. З часом форма її очей змінилася — стала вужчою.

Олена Кондулайнен – як виглядала тоді й зараз

Що говорить про війну Олена Кондулайнен

Відомо, що в липні 2018 року актриса відвідала анексований Росією Крим, ставши учасницею дитячого кінофестивалю "Червоні вітрила" Артека. Потрапила до "Миротворця" за свідоме порушення Державного кордону України та участь у пропагандистських заходах РФ. Повномасштабне вторгнення країни-агресорки не засудила і продовжує мовчати про агресивну політику Путіна.

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