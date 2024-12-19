Страшно було підходити до могили: як зараз виглядає пам’ятник зірці "Стережись автомобіля" Галині Волчек

Перший пам’ятник актрисі назвали "кошмарним жахом"

Актриса театру та кіно, режисер Галина Волчек померла 26 грудня 2019 року. Зірці таких фільмів як "Стережись автомобіля" та "Хвилі Чорного моря" сьогодні, 19 грудня, могло б виповниться 91 рік.

Протягом п’яти років після смерті Галини Волчек із її похованням виникали скандальні ситуації. "Телеграф" розповідає, де похована артистка, чому перший пам'ятник зірці не сподобався її колегам та шанувальникам, і як зараз виглядає могила актриси.

Де похована Галина Волчек

В останні роки життя артистка страждала від хронічного бронхіту і зазнавала серйозних проблем з хребтом, які практично позбавили її можливості ходити. 23 грудня 2019 року вона була госпіталізована до Боткінської лікарні з діагнозом бронхіт та пневмонія.

Причиною смерті Волчек став набряк мозку та легенів. Прощання відбулося 29 грудня в театрі "Сучасник", яким вона керувала 30 років.

Протягом півтора року могилу актриси прикрашав простий дерев’яний хрест та чорно-біла фотографія

Пам’ятник Галині Волчек потрапив у скандал

У червні 2021 року їй встановили дивний пам’ятник, який викликав здивування у колег Волчек. Монумент був виконаний у вигляді білої мармурової колони, увінчаної темним бронзовим погруддям зірки з сигаретою в руці. Обличчя на скульптурі мало нагадувало оригінал, і зрозуміти, кого воно зображує, можна було лише завдяки підпису.

"Це просто кошмарний жах або жахливий кошмар", "Дещо кривороте і непропорційне, та ще й з родимками, які Галина Борисівна терпіти не могла, і яких в результаті позбулася", — писав у соцмережах путініст Станіслав Садальський.

Як виглядає могила Галини Волчек зараз

У вересні 2023 року стало відомо, що пам’ятник актрисі замінили на новий, більш вдалий. Надгробок наповнений символізмом: задумлива Волчек, спрямувавши погляд уперед, спирається на біле, порожнє крісло.

Раніше ми писали, де поховано засновника фінансової піраміди "МММ", "Телеграф" писав, як зараз виглядає могила Сергія Мавроді.