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Страшно было подходить к могиле: как сейчас выглядит памятник звезде "Берегись автомобиля" Галине Волчек

Автор
Татьяна Кармазина
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Галина Волчек умерла в 2019 году
Галина Волчек умерла в 2019 году. Фото Коллаж "Телеграфа"

Первый памятник актрисе назвали "кошмарным ужасом"

Актриса театра и кино, режиссер Галина Волчек умерла 26 декабря 2019 году. Звезде таких фильмов как "Берегись автомобиля" и "Волны Черного моря" сегодня, 19 декабря, могло бы исполнится 91 год.

На протяжении пяти лет после смерти Галины Волчек с ее захоронением возникали скандальные ситуации. "Телеграф" рассказывает, где похоронена артистка, почему первый памятник звезде не понравился ее коллегам и поклонникам, и как сейчас выглядит могила актрисы.

Где похоронена Галина Волчек

В последние годы жизни артистка страдала от хронического бронхита и испытывала серьезные проблемы с позвоночником, которые практически лишили ее возможности ходить. 23 декабря 2019 года она была госпитализирована в Боткинскую больницу с диагнозом бронхит и пневмония.

Причиной смерти Волчек стал отек мозга и легких. Прощание состоялось 29 декабря в театре "Современник", которым она руководила 30 лет. Актриса была похоронена на Новодевичьем кладбище (участок 5, ряд 37, место 10) рядом с могилой Марка Захарова.

могила галины волчек
На протяжении полутора лет могилу актрисы украшал простой деревянный крест и черно-белая фотография

Памятник Галине Волчек попал в скандал

В июне 2021 года ей установили странный памятник, вызвавший недоумение у коллег Волчек. Монумент был выполнен в виде белой мраморной колонны, увенчанной темным бронзовым бюстом звезды с сигаретой в руке. Лицо на скульптуре мало напоминало оригинал, и понять, кого оно изображает, можно было только благодаря подписи.

"Это просто кошмарный ужас или ужасный кошмар", "Нечто криворотое и непропорциональное, да еще и с родинками, которые Галина Борисовна терпеть не могла, и от которых в итоге избавилась", — писал в соцсетях путинист Станислав Садальский.

памятник галине волчик

Как выглядит могила Галины Волчек сейчас

В сентябре 2023 года стало известно, что памятник актрисе заменили новым, более удачным. Надгробие наполнено символизмом: задумчивая Волчек, устремив взгляд вперед, опирается на белое, пустующее кресло.

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Ранее мы писали, где похоронен основатель финансовой пирамиды "МММ". "Телеграф" писал, как сейчас выглядит могила Сергея Мавроди.

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#Могила #Галина Волчек