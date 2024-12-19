Страшно было подходить к могиле: как сейчас выглядит памятник звезде "Берегись автомобиля" Галине Волчек

Первый памятник актрисе назвали "кошмарным ужасом"

Актриса театра и кино, режиссер Галина Волчек умерла 26 декабря 2019 году. Звезде таких фильмов как "Берегись автомобиля" и "Волны Черного моря" сегодня, 19 декабря, могло бы исполнится 91 год.

На протяжении пяти лет после смерти Галины Волчек с ее захоронением возникали скандальные ситуации. "Телеграф" рассказывает, где похоронена артистка, почему первый памятник звезде не понравился ее коллегам и поклонникам, и как сейчас выглядит могила актрисы.

Где похоронена Галина Волчек

В последние годы жизни артистка страдала от хронического бронхита и испытывала серьезные проблемы с позвоночником, которые практически лишили ее возможности ходить. 23 декабря 2019 года она была госпитализирована в Боткинскую больницу с диагнозом бронхит и пневмония.

Причиной смерти Волчек стал отек мозга и легких. Прощание состоялось 29 декабря в театре "Современник", которым она руководила 30 лет. Актриса была похоронена на Новодевичьем кладбище (участок 5, ряд 37, место 10) рядом с могилой Марка Захарова.

На протяжении полутора лет могилу актрисы украшал простой деревянный крест и черно-белая фотография

Памятник Галине Волчек попал в скандал

В июне 2021 года ей установили странный памятник, вызвавший недоумение у коллег Волчек. Монумент был выполнен в виде белой мраморной колонны, увенчанной темным бронзовым бюстом звезды с сигаретой в руке. Лицо на скульптуре мало напоминало оригинал, и понять, кого оно изображает, можно было только благодаря подписи.

"Это просто кошмарный ужас или ужасный кошмар", "Нечто криворотое и непропорциональное, да еще и с родинками, которые Галина Борисовна терпеть не могла, и от которых в итоге избавилась", — писал в соцсетях путинист Станислав Садальский.

Как выглядит могила Галины Волчек сейчас

В сентябре 2023 года стало известно, что памятник актрисе заменили новым, более удачным. Надгробие наполнено символизмом: задумчивая Волчек, устремив взгляд вперед, опирается на белое, пустующее кресло.

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