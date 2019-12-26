Скачать
Четверг, 26.12.2019
Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
Правительство намерено искоренить игорный бизнес в Украине
Правительство намерено искоренить игорный бизнес в Украине
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек
Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек

Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек

Смотрите фото (4)
Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек
20:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 26 декабря, ушла из жизни народная артистка СССР Галина Волчек .

В Москве на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, сообщила заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.

"Галина Борисовна скончалась ", - сказала представитель театра.

23 декабря Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу. Как сообщали в пресс-службе театра, она попала в больницу в связи с легочным заболеванием, которое требует лечения в стационаре. Ситуация с состоянием здоровья Волчек была стабильной, ожидалось, что в скором времени она вернется к работе в театре.

Некоторые СМИ сообщали, что Волчек находится в реанимационном отделении.

19 декабря Волчек исполнилось 86 лет.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер и педагог Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного кинооператора, окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ им. Горького.

В 1956 году Олег Ефремов и молодые выпускники Школы-студии - Волчек, Евгений Евстигнеев, Лидия Толмачева, Игорь Кваша и Олег Табаков организовали Студию молодых актёров, которая спустя некоторое время получила название Театр-студия "Современник".

Как актриса Волчек играла в ставших легендарными спектаклях: "Вечно живые" (1956) и "В поисках радости" (1957) по пьесам Виктора Розова, "Пять вечеров" (1958) и "Старшая сестра" (1962) Александра Володина, "Голый король" Евгения Шварца (1960), "Кто боится Вирджинии Вулф" Эдврда Олби в 1984.

Волчек с 1972 года - главный режиссёр театра "Современник", с 1989 года - его художественный руководитель.

Как режиссер поставила: в 1966 - "Обыкновенная историю" по Ивану Гончарову, в 1968 - "На дне" М. Горького, в 1976 и 1997 - "Вишнёвый сад", в 1982 - "Три сестры" Антона Чехова, в 1999 - "Три товарища" по Э. М. Ремарку, в 2009 - "Мурлин Мурло" Николая Коляды, в 2013 - "Игра в джин" Д. Кобурна, в 2018 - "Двое на качелях" Уильяма Гибсона - спектакль с которого она начинала свою биографию в "Современнике".

Режиссер более 30 спектаклей. Неоднократно приглашалась на постановки в театры Германии, Финляндии, Ирландии, США, Венгрии и Польши.

Волчек снималась в кино: 1965 - "Строится мост" (1965), Берегись автомобиля (1966), "Король Лир" (1970) "Осенний марафон" (1977), "Таинственная страсть" (2015).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Режиссер, Галина Волчек, Ушла из жизни, Народная артистка СССР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
02 Восточный гороскоп 2020: каким знакам сказочно повезет
03 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
04 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
05 Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кругленькая сумма: &quot;Нафтогаз&quot; пополнил госбюджет Украины
"Нафтогаз" пополнил госбюджет Украины
В МВД пообещали жестче наказывать пьяных водителей
В МВД пообещали жестче наказывать пьяных водителей
Ситуация на Донбассе: противник применил автоматические гранатометы
Ситуация на Донбассе: противник применил гранатометы
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 декабря
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь