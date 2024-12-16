Артиста не стало на 68 году жизни после тяжелой болезни

Евгений Меньшов на протяжении многих лет вел "Песню года". Вместе с нынешней путинисткой Ангелиной Вовк российский ведущий появлялся в эфирах музыкальной телепередачи 18 раз.

Артист был в браке трижды, но свои последние дни провел в хосписе. "Телеграф" рассказывает, от чего умер Евгений Меньшов, где похоронен и как сейчас выглядит могила звезды 90-х.

Что известно о Евгении Меньшове

Родился в Нижнем Новгороде. Окончил обучение в Горьковском театральном училище и Школе-студии МХАТ, с 1971 года начал работать актером в Московском драматическом театре имени Гоголя. Ведущим "Песни года" дебютировал в 1988 году и последний раз вышел на сцену шоу в 2006 году.

Евгений Меньшов и путинистка Ангелина Вовк

Первой женой артиста стала его однокурсница, актриса Наталия Селиверстова. Пара была вместе целых 18 лет. Во второй раз мужчина женился на актрисе Ларисе Борушко, которая подарила ведущему единственного сына Александра (сейчас работает стоматологом). Борушко умерла в 43 года от рака.

Меньшов с Ларисой Борушко и сыном Александром

Третий брак и болезнь

После смерти жены Меньшов сошелся с телеведущей Ольгой Грозной. Спустя 8 лет совместной жизни у Меньшова случился рецидив рака простаты, который обнаружили у артиста несколько лет назад. Болезнь коснулась почек, и когда дела совсем стали плохи, Грозная определила мужа в хоспис. Скончался Евгений Меньшов 19 мая 2015 года.

Ольга Грозная с Евгением Меньшовым

Где похоронен Евгений Меньшов

Артист похоронен 22 мая 2015 года на Троекуровском кладбище, 21 участок. Церемония прощания с Меньшовым состоялась в кругу самых близких. На могиле ведущего "Песни года" стоит памятник, выполненный в элегантном, сдержанном стиле и без лишних слов.

Как выглядит могила Евгения Меньшова сейчас

Недавно один из посетителей кладбища показал кадры нынешнего состояния могилы российского артиста. Захоронение Меньшова сильно заросло, а сам участок стоит без ограды.

Могила мужчины выглядит заброшенной: там растут кустарники, лежит неубранная сухая трава, а ваза для цветов пуста. Все это спустя 9 лет после смерти звезды. Известно, что вдова Ольга Грозная сегодня живет заграницей.

Могила Евгения Меньшова сегодня

Кстати, на Троекуровском кладбище в Москве похоронен основатель финансовой пирамиды "МММ". "Телеграф" писал, как сейчас выглядит могила Сергея Мавроди.