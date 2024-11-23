Пережила клиническую смерть и стала бездетной: что говорит о войне и как выглядит ведущая "Песни года" Ангелина Вовк (фото, видео)

Ведущая, которая отправляла детей спать, теперь поддерживает убийства маленьких украинцев

Российскую детскую программу "Спокойной ночи, малыши", которую смотрели даже в Украине, вела неоднократно как Татьяна Веденеева, так и Ангелина Вовк. Сейчас у 82-летней россиянки хватает времени, чтобы участвовать в пропагандистских мероприятиях, поддерживая войну России против Украины.

Раньше российская ведущая укладывала детей спать, а сегодня выступает за убийства маленьких украинцев. "Телеграф" рассказывает, как сейчас живет без мужа и детей Ангелина Вовк, что говорит о войне и как выглядит.

Что известно об Ангелине Вовк

Родилась 16 сентября 1942 года в Тулуне Иркутской области. Отец-военный погиб осенью 1944 года, потерпев авиакатастрофу во время вылета в Югославию. Позже мать Ангелины Вовк перебралась с семьей в Москву, где работала бухгалтером в аэропорту "Внуково".

Ангелина Вовк в молодости

В 1965 году будущая звезда советского телевидения прошла обучение на актерском факультете ГИТИСа. В студенческие годы также подрабатывала манекенщицей. После окончания дикторских курсов при Гостелерадио СССР начала вести детские передачи, такие как "Будильник" и "Спокойной ночи, малыши!".

Ангелина Вовк в передаче "Спокойной ночи, малыши!" с Хрюшей и Степашкой

Вместе с соведущим Евгением Меньшовым Вовк вела музыкальную программу "Песня года". Это было 17 раз: 1988-1991, 1993-2004, 2006 год.

Евгений Меньшов и Ангелина Вовк на "Песне года"

Два брака и бездетность

Первым мужем Вовк был актер и диктор Центрального телевидения, а также ее однокурсник по ГИТИСу Геннадий Чертов. Их брак длился 16 лет (1966-1982). Вторым мужем стал художник чехословацкой киностудии "Баррандов" и архитектор Индржих Гетц. Их брак продлился 13 лет (1982-1995).

Ангелина Вовк и второй муж ведущей - Индржих Гетц

Детей у ведущей не было. После осложнений от внематочной беременности, которые привели к клинической смерти, она утратила возможность стать матерью.

Что Ангелина Вовк говорит о войне в Украине

В 2017 году посетила аннексированный Россией украинский Крым. Там же она приняла участие в пропагандистском мероприятии, за что попала в "Миротворец".

В ноябре 2022 года Вовк собиралась на Донбасс с Хрюшей и Степашкой, чтобы "остановить украинскую армию". "Думаю, надо как-то остановить ту сторону (то есть почему-то украинцев). Чтобы они по-другому взглянули на эти события. И я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт, и обращусь к украинцам. У меня тоже есть украинская кровь. Я им тоже читала сказки. И думаю: вдруг меня услышат", — заявила россиянка пропагандисту Корчевникову.

Тогда же ведущая осудила Софию Ротару за ее поддержку украинцев. "Мы все были одним целым. И я не слышала ни одного возражения. Я даже потом удивилась, когда узнала, что София Ротару, прошел слух, якобы дает деньги на войну против нас (России — ред.)", — сказала однажды в интервью российская пропагандистка.

Напомним, что недавно умерла звезда "Бриллиантовой руки". Ранее мы писали, о личной жизни Светланы Светличной и ее детей.