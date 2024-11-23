Пережила клінічну смерть і стала бездітною: що говорить про війну та як виглядає ведуча "Пісні року" Ангеліна Вовк (фото, відео)

Ведуча, яка відправляла дітей спати, наразі підтримує вбивства маленьких українців

Російську дитячу програму "На добраніч, малята", яку дивилися навіть в Україні, вела неодноразово як Тетяна Вєдєнєєва, так і Ангеліна Вовк. Зараз у 82-річної росіянки вистачає часу, щоби брати участь у пропагандистських заходах, підтримуючи війну Росії проти України.

Раніше російська ведуча вкладала дітей спати, а сьогодні виступає за вбивства маленьких українців. "Телеграф" розповідає, як зараз живе без чоловіка та дітей Ангеліна Вовк, що говорить про війну та як виглядає.

Що відомо про Ангеліну Вовк

Народилася 16 вересня 1942 року в Тулуні Іркутської області. Батько-військовий загинув восени 1944 року, зазнавши авіакатастрофи під час вильоту до Югославії. Пізніше мати Ангеліни Вовк перебралася із сім’єю до Москви, де працювала бухгалтером в аеропорту "Внуково".

Ангеліна Вовк у молодості

1965 року майбутня зірка радянського телебачення пройшла навчання на акторському факультеті "ГІТІСу". У студентські роки також підробляла манекенницею. Після закінчення дикторських курсів при Держтелерадіо СРСР почала вести дитячі передачі, такі як "Будильник" та "На добраніч, малята!".

Ангеліна Вовк у передачі "На добраніч, малята!" з Хрюшею та Степашкою

Разом зі співведучим Євгеном Меньшовим Вовк вела музичну програму "Пісня року". Це було 17 разів: 1988–1991, 1993–2004, 2006 рік.

Євген Меньшов та Ангеліна Вовк на "Пісні року"

Два шлюби та бездітність

Першим чоловіком Вовк був актор та диктор Центрального телебачення, а також її однокурсник з "ГІТІСу" Геннадій Чортов. Їхній шлюб тривав 16 років (1966-1982). Другим чоловіком став художник чехословацької кіностудії "Баррандов" та архітектор Індржих Гетц. Їхній шлюб тривав 13 років (1982-1995).

Ангеліна Вовк та другий чоловік ведучої — Індржих Гетц

Дітей у ведучої не було. Після ускладнень від позаматкової вагітності, які призвели до клінічної смерті, вона втратила можливість стати матір’ю.

Що Ангеліна Вовк говорить про війну в Україні

2017 року відвідала анексований Росією український Крим. Там вона взяла участь у пропагандистському заході, за що потрапила до "Миротворця".

У листопаді 2022 року Вовк збиралася на Донбас із Хрюшею та Степашкою, щоб "зупинити українську армію". "Думаю, треба якось зупинити той бік (тобто чомусь українців). Щоб вони по-іншому подивилися на ці події. І я сказала своїй приятельці, що я візьму Хрюшу та Степашку і поїду туди, на фронт, і звернуся до українців. У мене також є українська кров. Я їм також читала казки. І думаю: раптом мене почують", — заявила росіянка пропагандисту Корчевнікову.

Тоді ж ведуча засудила Софію Ротару за підтримку українців. "Ми всі були одним цілим. І я не чула жодного заперечення. Я навіть потім здивувалася, коли дізналася, що Софія Ротару, пройшла чутка, нібито дає гроші на війну проти нас (Росії — ред.)", — сказала якось в інтерв’ю російська пропагандистка.

Нагадаємо, що нещодавно померла зірка "Діамантової руки". Раніше ми писали про особисте життя Світлани Світличної та її дітей.