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Втрата сина, робота в таксі і мовчання про війну: де зараз соліст донбаського гурту "Ненсі" (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Анатолій Бондаренко втратив сина Сергія
Анатолій Бондаренко втратив сина Сергія. Фото Колаж "Телеграфу"

Народився співак Анатолій Бондаренко у Костянтинівці

Популярний у 1980-х роках гурт "Ненсі" зародився в Україні. У 2018 році помер син фронтмена Анатолія Бондаренка, який також перебував у музичному колективі.

Творець "Ненсі" Анатолій Бондаренко, який у групі вважається головним солістом, народився у Костянтинівці Донецької області, і сьогодні продовжує давати концерти як в Україні, так і за кордоном. Проте 58-річний артист мовчить про вторгнення Росії та раніше дав лише один коментар про війну.

Що відомо про "Ненсі"

Гурт був створений у 1992 році в рідній Костянтинівці Бондаренко, яка зараз страждає від обстрілів російської армії. Перед цим виконавець, 1983 року, створив групу під назвою "Хоббі", але вона закрилася в період розпаду СРСР.

До "Ненсі", названої на честь першого кохання музиканта, приєднався росіянин Андрій Костенко, який у Костянтинівці до того прожив три роки. Пізніше у колектив увійшов Аркадій Царьов, але незабаром він залишив гурт. Його замінив рідний син Анатолія — Сергій Бондаренко.

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Колектив "Ненсі"

Гурт "Ненсі" записав свій перший студійний альбом у Донецьку у 1992 році, назвавши його "Дым сигарет с ментолом". Заголовна пісня з альбому згодом увійшла до складу багатьох музичних збірок.

Сергій пробув у колективі 11 років, але у жовтні 2018 року пішов із життя у віці 31 року. Музикант помер чоловік на операційному столі та був похований у Києві. Причиною смерті стала хвороба, що раптово розвинулася.

анатолій бондаренко Ненсі Сергій Бондаренко
Анатолій із сином Сергієм Бондаренком

"Останній шлях, остання дорога… Сергій їде в небо назавжди… Сьогодні ми попрощалися з ним… І в небі нова, спалахнула зірка", — писав у день похорону Бондаренко-старший.

Працює таксистом у Києві

У квітні 2024 року користувачка соцмережі Х Катерина Жемчужникова заявила, що вона їздила в таксі в столиці, водієм якого був вокаліст "Ненсі" Анатолій Бондаренко. За її словами, він, як і раніше, спілкується російською мовою.

"Мене щойно на таксі додому підвозив чоловік, який, як виявилось, музикант відомого в 90-ті по всьому пострадянському простору гурту з Донеччини. я думала, він дещо перебільшує, а коли зайшла додому й загуглила, то трохи прифігіла", — написала дівчина в соцмережі.

анатолій бондаренко ненсі
Фото: instagram.com/anatoliynensi
анатолій бондаренко ненсі таксі
Фото: instagram.com/anatoliynensi

Що говорить про війну Анатолій Бондаренко

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Анатолій Бондаренко вирішив більше не виступати у РФ. Проте до цього дня співак уникає висловлювань про війну та обстріли рідної Костянтинівки. Лише одного разу музикант заявив, що проти насильства та воєн і зазначив, що відповідальність за їх початок лежить на людях. Російського диктатора Путіна він не згадав.

анатолій бондаренко війна

26 вересня на своїй сторінці в Інстаграмі Бондаренко написав пост зі словами: "Люди, руйнуємо екосистему Землі війнами та промисловістю! Люди страждають! Тікати нікуди, за нами і над нами космос! Ми повинні прийняти рішення: Рятуємо планету та розвиваємо космос для життя! Вбивати те й інше це шлях у нікуди… Всім удачі. Бути добру!".

анатолій бондаренко
Фото: instagram.com/anatoliynensi

Раніше ми писали, що 12 листопада свій день народження могла б святкувати зірка фільму "Карнавальна ніч". Дізнайтесь, де похована Людмила Гурченко, яка народилася у Харкові.

Теги:
#Війна #Таксі #Анатолій Бондаренко #Сергій Бондаренко #Ненсі