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Сукні з "Іронії долі" та "Карнавальної ночі": як жінки в СРСР одягалися на Новий рік (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Сукні з "Іронії долі" та "Карнавальної ночі": як жінки в СРСР одягалися на Новий рік (фото) Новина оновлена 13 грудня 2021, 09:03

Екранні сукні та зачіски ставали культовими, і радянські жінки намагалися бути схожими на модниць із новорічних фільмів

Новий рік за радянських часів був виключно сімейним святом, на яке один до одного в гості приходили рідні та друзі. Але навіть незважаючи на такий домашній варіант вечірок та нестачу грошей, жінки намагалися вбиратися за модою, яку диктували героїні радянських фільмів, а також публікації в газетах та журналах.

У шовках та оксамиті

1930-1950 роки називають часом "Великого стилю". Тоді Новий рік був серед людей ще не такий популярний, але артисти та чиновники не втрачали нагоди козирнути вбранням на святі у Палаці культури.

Ось вирізки із журналів мод того часу: вечірні спідниці, ошатні блузки, а також сукні в підлогу з шовку та оксамиту.

Вирізки з журналів тих років
Вирізки з журналів тих років

А ось кадр із фільму "Чук і Гек" (1953 року). У тайгу героїня привозить із собою лакові туфлі та ошатну сукню з тонкої вовняної тканини довжини міді. Після перегляду кіно багато радянських жінок шили собі таке саме.

Кадр із фільму "Чук та Гек"
Кадр із фільму "Чук та Гек"

Ті самі "30 см від підлоги"

Трендсеттером радянської моди з 1956 року на довгий час став фільм "Карнавальна ніч" із Людмилою Гурченком у головній ролі. Ох, її біла ошатна сукня в чорний горошок тоді підкорила багатьох, навіть незважаючи на те, що це, по суті, був сценічний костюм героїні.

Культова сукня Гурченко в горошок
Культова сукня Гурченко в горошок

Удостоєна уваги і чорна пишна сукня з білою муфтою. А довжина цього вбрання – 30 см від підлоги – стала неймовірно популярною у СРСР.

Кадр із фільму "Карнавальна ніч"
Кадр із фільму "Карнавальна ніч"

На кадрах видно і менш вигадливе вбрання: зі стразами, з шовку і з гарними комірцями.

Інші дами в менш ошатних сукнях
Інші дами в менш ошатних сукнях
Ось така новорічна мода в СРСР
Ось така новорічна мода в СРСР

Міді та відкладні коміри

Ну а в картині "Ровесниці" (1959) — новорічна вечірка в квартирі в колі рідні та друзів. Але жодного домашнього вбрання: на головній героїні Кірі — пишна сукня з тафти з вирізом, декорованим широким відкладним коміром, і довжиною нижче коліна. Не відстають від модниці тих літ та інші екранні персонажі.

Кадр із новорічного фільму "Ровесниці"
Кадр із новорічного фільму "Ровесниці"

Гірчичний, локони та блонд

Сукню гірчичного кольору героїні Наді Шевелєвої з кінокартини "Іронія долі, або З легкою парою!" можна сміливо назвати найкультовішим новорічним чином за всю історію СРСР, який намагалися копіювати чи не всі модниці тих років.

Культова сукня Наді з "Іронії долі"
Культова сукня Наді з "Іронії долі"

Після того, як фільм вперше показали в кіно 31 грудня 1975 року, здавалося б, непомітна і скромна сукня Наденьки стала хітом. Ательє шили такі ж для магазинів, та й самі радянські жінки, які нерідко мають вдома швейні машинки, робили викрійки та майстрували сукні, "як у Наденьки".

Образ Наденьки підкорив усіх
Образ Наденьки підкорив усіх

Цікаво, що акторці, яка виконала головну роль — Барбарі Брильську — вбрання спочатку не сподобалося, тому художник по костюмах Ольга Кручиніна переробляла його кілька разів.

До речі, культовою виявилася і зачіска Наді: багато хто тоді не тільки підкручував локони так само, а й ставав блондинками.

Без уваги не залишилася і зачіска героїні
Без уваги не залишилася і зачіска героїні

Раніше "Телеграф" нагадував, який стіл рятував мешканців Союзу під час новорічних свят та які страви зазвичай готувалися в цей час.

Теги:
#Мода #СРСР #Новий рік #Іронія долі #Карнавальна ніч
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