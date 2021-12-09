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Такий точно був у кожного: за яким столом в СРСР зустрічали Новий рік (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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За такою "птахою" зазвичай збиралися всі родичі Новина оновлена 09 грудня 2021, 08:50
За такою "птахою" зазвичай збиралися всі родичі

Книжок за столом-книжкою зазвичай не читали

Новий рік, чудове та світле свято, все ближче з кожним днем. І поки українці гортають календар, визначаючи, скільки часу відпочиватимуть, а господині вже розпочали пошук найсмачніших салатів на заміну олів’є, у мережі згадують минуле. І серед іншого — естетику новорічних днів у Радянському Союзі.

Так, наприклад, користувач порталу "Фішки.Нет" Михайло Мосягін опублікував цілий пост любові до радянського столу-книжки.

Такий предмет меблів був дуже дорогим і зберігався в більшості сімей наче зіниця ока.

Стіл-книжка із СРСР
Стіл-книжка із СРСР

"Стіл-книжка — такий самий вірний супутник новорічних свят, як і ялинка, мандарини та шампанське", — зазначає Мосягін.

Багато вихідців із СРСР справді з теплотою згадують цей предмет меблів, любовно називаючи його "птахом" та "Атлантом". Дехто з дитинства так і не подолав страх відбити пальці кришкою такого столу, але все одно із задоволенням говорить про минуле.

Новий рік у СРСР
Новий рік у СРСР

Історія появи

Слід зазначити, що правильна назва цих меблів – стіл-тумба. Всупереч поширеній думці, їх вигадали далеко не в СРСР. Батьківщиною таких столів є Англія XVI ст. За кордоном їх найчастіше використовували для гри в покер та інші карткові ігри.

Такими столами робили англійці
Такими столами робили англійці

На території Радянського Союзу стіл-книжка масово з’явився лише у 1960-х роках. У ті часи його можна було придбати за 100-200 рублів (часто середня заробітна плата не перевищувала 60-70 рублів на місяць). Тому меблі і дбайливо зберігалися до "кращих часів".

У складеному вигляді стіл найчастіше використовували як тумбу. Якщо ж був потрібен письмовий стіл, то учню виділяли "одне крило" столу.

Багато користувачів мережі стверджують, що зараз із задоволенням користуються таким дивом інженерної думки.

Перед Новим роком у Мережі почали жартувати за столом
Перед Новим роком у Мережі почали жартувати за столом

До речі, його можна купити і в Україні. На одному з інтернет-майданчиків оголошень якраз під Новий рік почали з’являтися оголошення про продаж столів-книжок. Причому ціну за них просять найрізноманітнішу — від 200 до 1000 гривень. Імовірно, якщо комусь захочеться поностальгувати, тобто всі можливості порадувати себе.

Ціни на стіл-книжку
Ціни на стіл-книжку

А про те, що ж ставили на стіл у новорічні свята жителі Радянського Союзу "Телеграф" вже докладно розповідав. Незмінним їстівним атрибутом свята були апельсини та, звичайно ж, олів’є.

Теги:
#СРСР #Меблі #Новий рік #Стіл
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