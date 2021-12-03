Викиньте його негайно: блогер назвав головний "символ занепаду та злиднів" з СРСР

Представники старшого покоління добре пам’ятають ті часи

Килим на стіні був обов’язковим елементом інтер’єру радянського житла. У ті часи він вважався показником заможності, але згодом став сприйматися пережитком минулого та безглуздою "прикрасою" будинків українців. Втім, як і звички радянської людини, які успадковує навіть молоде покоління.

Як пише у своєму блозі Мирослав Мирович на LiveJournal, при СРСР килим мав і практичне застосування — він давав якусь додаткову звукоізоляцію в поганих безкоштовних хрущовках. Зараз вони перетворилися із символу достатку та благополуччя на символ "занепаду та злиднів".

Килим у радянському минулому

У Радянському союзі довоєнного часу килими були рідкісною розкішшю, тому лише забезпечені громадяни могли їх собі дозволити. А ось у людей по бідніше були лише невеликі килимки. Тільки на початку 60-х років минулого століття, і через переїзд у "хрущовки", де звуко- і теплоізоляція були далекі від ідеалу, килими стали вивішувати на стіни для більш комфортного проживання.

Життя на тлі килима

Килими випускали у всіх радянських республіках, але найбільше цінувалися вироби із Туркменії, Азербайджану, Грузії. Тому, щоб купити килим у СРСР, доводилося відкладати гроші із зарплати протягом року. Завдяки місцевому виробництву килими стали поширені серед простого народу і він став атрибутом кожної другої, а то й першої радянської квартири.

Вибивати його потрібно було один-два рази на рік і робили це за допомогою пластикової вибивалки. А фото на тлі килима на стіні стали особливо популярними.

Захід ери килимового затишку

У 2000-х килими стали виглядати пережитком часу. Затишку та статусу вони не додавали, а лише збирали пил. Проте килими продовжують висіти на стінах українських будинків, а безглузді фото на тлі килима стали інтернет-мемом.

Раніше "Телеграф" публікував фотографії, які в Радянському Союзі вважалися надто відвертими та вульгарними.