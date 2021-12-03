Выбросьте его немедленно: блогер назвал главный "символ упадка и нищебродства" из СССР

Представители старшего поколения хорошо помнят те времена

Ковер на стене был обязательным элементом интерьера советского жилья. В те времена он считался показателем зажиточности, но со временем стал восприниматься пережитком прошлого и бессмысленным "украшением" домов украинцев. Впрочем, как и привычки советского человека, которые наследует даже молодое поколение.

Как пишет в своем блоге Мирослав Мирович на LiveJournal, при СССР ковер имел и практическое применение — он давал какую-никакую дополнительную звукоизоляцию в плохоньких бесплатных хрущевках. Сейчас они превратились из символа достатка и благополучия в символ "упадка и нищебродства".

Ковер в советском прошлом

В Советском союзе довоенного времени ковры были редкой роскошью, поэтому только обеспеченные граждане могли себе их позволить. А вот у людей по беднее были лишь небольшие коврики. Только в начале 60-х годов прошлого века, и по причине переезда в "хрущевки", где звуко- и теплоизоляция были далеки от идеала, ковры стали вывешивать на стены для более комфортного проживания.

Жизнь на фоне ковра

Ковры выпускали во всех советских республиках, но больше всего ценились изделия из Туркмении, Азербайджана, Грузии. Поэтому, чтобы купить ковер в СССР, приходилось откладывать деньги из зарплаты в течении года. Благодаря местному производству ковры стали более распространены среди простого народа и он стал атрибутом каждой второй, а то и первой советской квартиры.

Выбивать его нужно было один-два раза в год, и делали это с помощью пластиковой выбивалки. А фото на фоне ковра на стене стали особо популярны.

Закат эры коврового уюта

В 2000-х ковры стали смотреться пережитком времени. Уюта и статуса они не добавляли, а только собирали пыль. И тем не менее, ковры продолжают висеть на стенах украинских домов, а нелепые фото на фоне ковра стали интернет-мемом.

Ранее "Телеграф" публиковал фотографии, которые в Советском Союзе считались слишком откровенными и пошлыми.