Укр

"В СССР секса не было": подборка эротических фото, запрещенных в советское время

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Фото в купальниках в СССР считались недостойными Новость обновлена 25 ноября 2021, 15:12
Фото в купальниках в СССР считались недостойными

Интepecнo, былo ли в CCCP чтo-либo, чтo нe зaпpeщaли?

Наших людей не только выдают привычки из советских времен, но и манера фотографироваться во время посиделок на пляже. Это можно судить по снимках, которые появились в сети.

Фото поделился блогер Максим Миронич на LiveJournal. Снимки россиян в купальниках и в стиле ню в те времена нигде широко не публиковались. В 1990 году в городе Омске прошла персональная фото-выставка фотографа Николая Бахарева. Со слов автора, коллекция фото произвела на общественность эффект разорвавшейся бомбы.

Простые советские граждане могли появляться на фотоснимках только при полном обмундировании, так как "секса в СССР не было". "Телеграф" предлагает ознакомиться со "слишком откровенными" фото советских людей, которые были под запретом в далекое время.

Из серии "Отношение", сделан в 1985 году
Из серии "Отношение", сделан в 1985 году
Снимок из серии "Отношение", 1980 год. На фото запечатлена обычная советская семья среди природы
Снимок из серии "Отношение", 1980 год. На фото запечатлена обычная советская семья среди природы
Из серии "Отношения", 1980 год
Из серии "Отношения", 1980 год
Из цикла "Отношение". Начало восьмидесятых годов
Из цикла "Отношение". Начало восьмидесятых годов
Из цикла "Отношение", 1985 год, снимок сделан в Новокузнецке
Из цикла "Отношение", 1985 год, снимок сделан в Новокузнецке
Из серии "На природе", тоже 1978-80 год
Из серии "На природе", тоже 1978-80 год
Из серии "На природе", снимок 1980-х годов
Из серии "На природе", снимок 1980-х годов
Портрет 1985 года. Обращает на себя внимание техническое качество снимка
Портрет 1985 года. Обращает на себя внимание техническое качество снимка
Из цикла "На природ". Снимок сделан в период 1978-80 года
Из цикла "На природ". Снимок сделан в период 1978-80 года
Из серии "Отношение", 1984 год
Из серии "Отношение", 1984 год
Из цикла "В интерьере", снимок 1989 года
Из цикла "В интерьере", снимок 1989 года
Снимок 1989 года
Снимок 1989 года
Из цикла "В интерьере", 1991 год
Из цикла "В интерьере", 1991 год
Еще один интерьерный портрет, снято в 1991 году
Еще один интерьерный портрет, снято в 1991 году

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно в сети между собой поспорили поклонники и противники СССР. В чем состоял вопрос — читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#СССР #Фото #Откровенные фотосессии
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