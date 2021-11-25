"В СССР секса не было": подборка эротических фото, запрещенных в советское время
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Интepecнo, былo ли в CCCP чтo-либo, чтo нe зaпpeщaли?
Наших людей не только выдают привычки из советских времен, но и манера фотографироваться во время посиделок на пляже. Это можно судить по снимках, которые появились в сети.
Фото поделился блогер Максим Миронич на LiveJournal. Снимки россиян в купальниках и в стиле ню в те времена нигде широко не публиковались. В 1990 году в городе Омске прошла персональная фото-выставка фотографа Николая Бахарева. Со слов автора, коллекция фото произвела на общественность эффект разорвавшейся бомбы.
Простые советские граждане могли появляться на фотоснимках только при полном обмундировании, так как "секса в СССР не было". "Телеграф" предлагает ознакомиться со "слишком откровенными" фото советских людей, которые были под запретом в далекое время.
Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно в сети между собой поспорили поклонники и противники СССР. В чем состоял вопрос — читайте в материале "Телеграфа".
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