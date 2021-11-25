"В СССР секса не было": подборка эротических фото, запрещенных в советское время

Интepecнo, былo ли в CCCP чтo-либo, чтo нe зaпpeщaли?

Наших людей не только выдают привычки из советских времен, но и манера фотографироваться во время посиделок на пляже. Это можно судить по снимках, которые появились в сети.

Фото поделился блогер Максим Миронич на LiveJournal. Снимки россиян в купальниках и в стиле ню в те времена нигде широко не публиковались. В 1990 году в городе Омске прошла персональная фото-выставка фотографа Николая Бахарева. Со слов автора, коллекция фото произвела на общественность эффект разорвавшейся бомбы.

Простые советские граждане могли появляться на фотоснимках только при полном обмундировании, так как "секса в СССР не было". "Телеграф" предлагает ознакомиться со "слишком откровенными" фото советских людей, которые были под запретом в далекое время.

Из серии "Отношение", сделан в 1985 году

Снимок из серии "Отношение", 1980 год. На фото запечатлена обычная советская семья среди природы

Из серии "Отношения", 1980 год

Из цикла "Отношение". Начало восьмидесятых годов

Из цикла "Отношение", 1985 год, снимок сделан в Новокузнецке

Из серии "На природе", тоже 1978-80 год

Из серии "На природе", снимок 1980-х годов

Портрет 1985 года. Обращает на себя внимание техническое качество снимка

Из цикла "На природ". Снимок сделан в период 1978-80 года

Из серии "Отношение", 1984 год

Из цикла "В интерьере", снимок 1989 года

Снимок 1989 года

Из цикла "В интерьере", 1991 год

Еще один интерьерный портрет, снято в 1991 году

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно в сети между собой поспорили поклонники и противники СССР. В чем состоял вопрос — читайте в материале "Телеграфа".