Бесполезные и даже опасные: топ-10 привычек родом из СССР, от которых очень трудно избавиться

То, что для наших родителей было привычной вещью, сейчас воспринимается как нечто странное и дикое

Жизнь в СССР оставила отпечаток на поведении и повадках миллионов украинцев. А они, в свою очередь, передали свой опыт младшему поколению. Все те привычки, которые наследовали люди, рожденные уже после 1991 года, могут подпортить им не только здоровье, но жизнь в целом. Ранее мы рассказывали о том, какие вещи из СССР могут выдать из вас нищего. Теперь речь пойдет о тех привычках, от которых избавиться получается не всегда просто, но необходимо в быстроразвивающемся современном мире.

О самых главных из них пишет Cosmopolitan.

Все есть вместе с хлебом. С самого детства мы привыкли, что лучше есть суп с хлебом, ведь так сытнее. А многие едят с ним даже картошку и макароны. Но стоит ли это лишних килограммов? Обязательно пить чай с чем-нибудь сладким. Что подать гостям, чтобы дешево и сердито? Чай и сладости! Но можно же насладиться хорошим горячим напитком и без дополнительного "подсластителя", и никто не обидится! Готовить на праздники "чтобы стол ломился". Культ застолья, кажется, крепче всех остальных сидит в голове у наших бабушек и дедушек. Сейчас люди изменили свои привычки и количества предпочитают качество и эстетику, а также подход к более здоровому образу жизни, где также присущ минимализм. Покупать продукты впрок. Можно ли втрамбовать в кухонный шкаф 10 пакетов с гречкой, 4 бутылки масла и мешок сахара? — Можно. А нужно ли? Не ходить к врачу и лечиться самостоятельно. Большая ошибка, которую даже молодое поколение перенимает у своих родителей. В эпоху пандемии игнорирования медицинской помощи может стоить очень дорого. И речь здесь не только о деньгах. Ничего не выбрасывать. В условиях тотального дефицита вещи были на вес золота. Вряд ли в новых реалиях уместно хранить в шкафу десятки старых кухонных полотенец и сломанные лыжи. Носить дома старые вещи. Если они становились изрядно поношенными, многие продолжали им жизнь, используя как домашнюю одежду. В нынешнее время граница между одеждой домашней и одеждой "для выхода в люди" местами практически стерлась. Поэтому не стоит понижать свою самооценку, переступая порог дома. Одевайтесь, чтобы радовать глаз не только другим, но себе в первую очередь. Хранить весь хлам на балконе. Если вы из тех людей, кто привык складывать вещи на балконе, устройте генеральную уборку и вспомните, когда вы пользовались тем или иным предметом в последний раз. С чистой совестью выбрасывайте те вещи, к котором не прикасались больше года. Делать ремонт по десятку лет. Начинаем с дальней комнаты, а когда закончим прихожую, дальняя комната уже обветшает, потому что пройдет лет 5. Бесконечный круговорот. Не стоит так пренебрежительно относиться к своей жизни и тратить свое драгоценное время на этой планете. Откладывать лучшее на потом. Вообще все чистое, новое и яркое – это не на каждый день, а для "лучшей жизни", которая так никогда и не наступает. Живите для себя и в настоящий момент, чтобы не жалеть об упущенных возможностях.

Ранее "Телеграф" писал, какие фото в СССР считались слишком откровенными, и из-за этого нигде в те времена широко не публиковались.