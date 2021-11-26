Марні і навіть небезпечні: топ-10 звичок родом із СРСР, яких дуже важко позбутися
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Те, що для наших батьків було звичною річчю, зараз сприймається як щось дивне та дике
Життя в СРСР залишило відбиток на поведінці та звичках мільйонів українців. А вони, своєю чергою, передали свій досвід молодшому поколінню. Усі ті звички, які успадковували люди, народжені вже після 1991 року, можуть зіпсувати їм не лише здоров’я, а й життя загалом. Раніше ми розповідали про те, які речі з СРСР можуть видати з вас жебрака. Тепер мова піде про ті звички, яких позбутися виходить не завжди просто, але необхідно в сучасному світі, що швидко розвивається.
Про найголовніших із них пише Cosmopolitan.
- Все їсти разом із хлібом. З самого дитинства ми звикли, що краще їсти суп із хлібом, адже так ситніше. А багато хто їсть з ним навіть картоплю та макарони. Але чи варто це зайвих кілограмів?
- Обов’язково пити чай із чимось солодким. Що подати гостям, щоб дешево та сердито? Чай та солодощі! Але ж можна насолодитися хорошим гарячим напоєм і без додаткового "підсолоджувача", і ніхто не образиться!
- Готувати на свята "щоб стіл ломився". Культ застілля, здається, міцніше всіх інших сидить у голові наших бабусь і дідусів. Зараз люди змінили свої звички та кількості надають перевагу якості та естетиці, а також підходу до більш здорового способу життя, де також притаманний мінімалізм.
- Купувати продукти про запас. Чи можна втрамбувати в кухонну шафу 10 пакетів з гречкою, 4 пляшки олії та мішок цукру? — Можна. А чи потрібно?
- Не ходити до лікаря та лікуватися самостійно. Велика помилка, яку навіть молоде покоління переймає у своїх батьків. У період пандемії ігнорування медичної допомоги може коштувати дуже дорого. І мова тут не лише про гроші.
- Нічого не викидати. У разі тотального дефіциту речі були на вагу золота. Навряд чи у нових реаліях доречно зберігати у шафі десятки старих кухонних рушників та зламані лижі.
- Носити вдома старі речі. Якщо вони ставали неабияк поношеними, багато хто продовжував їм життя, використовуючи як домашній одяг. Нині межа між домашнім одягом і одягом "для виходу в люди" місцями практично стерлася. Тому не варто занижувати свою самооцінку, переступаючи поріг будинку. Одягайтеся, щоб тішити око не тільки іншим, але собі насамперед.
- Зберігати весь мотлох на балконі. Якщо ви з тих людей, хто звик складати речі на балконі, влаштуйте генеральне прибирання та згадайте, коли ви користувалися тим чи іншим предметом востаннє. З чистою совістю викидайте ті речі, яких не торкалися більше року.
- Робити ремонт десятки років. Починаємо з дальньої кімнати, а коли закінчимо передпокій, дальня кімната вже занепаде, бо мине років 5. Нескінченний кругообіг. Не варто так зневажливо ставитись до свого життя і витрачати свій дорогоцінний час на цій планеті.
- Відкладати найкраще на потім. Взагалі все чисте, нове та яскраве – це не на кожен день, а для "кращого життя", яке так ніколи і не настає. Живіть для себе і теперішній момент, щоб не шкодувати про втрачені можливості.
Раніше "Телеграф" писав, які фото в СРСР вважалися надто відвертими, і через це ніде на той час широко не публікувалися.
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