Марні і навіть небезпечні: топ-10 звичок родом із СРСР, яких дуже важко позбутися

Те, що для наших батьків було звичною річчю, зараз сприймається як щось дивне та дике

Життя в СРСР залишило відбиток на поведінці та звичках мільйонів українців. А вони, своєю чергою, передали свій досвід молодшому поколінню. Усі ті звички, які успадковували люди, народжені вже після 1991 року, можуть зіпсувати їм не лише здоров’я, а й життя загалом. Раніше ми розповідали про те, які речі з СРСР можуть видати з вас жебрака. Тепер мова піде про ті звички, яких позбутися виходить не завжди просто, але необхідно в сучасному світі, що швидко розвивається.

Про найголовніших із них пише Cosmopolitan.

Все їсти разом із хлібом. З самого дитинства ми звикли, що краще їсти суп із хлібом, адже так ситніше. А багато хто їсть з ним навіть картоплю та макарони. Але чи варто це зайвих кілограмів? Обов’язково пити чай із чимось солодким. Що подати гостям, щоб дешево та сердито? Чай та солодощі! Але ж можна насолодитися хорошим гарячим напоєм і без додаткового "підсолоджувача", і ніхто не образиться! Готувати на свята "щоб стіл ломився". Культ застілля, здається, міцніше всіх інших сидить у голові наших бабусь і дідусів. Зараз люди змінили свої звички та кількості надають перевагу якості та естетиці, а також підходу до більш здорового способу життя, де також притаманний мінімалізм. Купувати продукти про запас. Чи можна втрамбувати в кухонну шафу 10 пакетів з гречкою, 4 пляшки олії та мішок цукру? — Можна. А чи потрібно? Не ходити до лікаря та лікуватися самостійно. Велика помилка, яку навіть молоде покоління переймає у своїх батьків. У період пандемії ігнорування медичної допомоги може коштувати дуже дорого. І мова тут не лише про гроші. Нічого не викидати. У разі тотального дефіциту речі були на вагу золота. Навряд чи у нових реаліях доречно зберігати у шафі десятки старих кухонних рушників та зламані лижі. Носити вдома старі речі. Якщо вони ставали неабияк поношеними, багато хто продовжував їм життя, використовуючи як домашній одяг. Нині межа між домашнім одягом і одягом "для виходу в люди" місцями практично стерлася. Тому не варто занижувати свою самооцінку, переступаючи поріг будинку. Одягайтеся, щоб тішити око не тільки іншим, але собі насамперед. Зберігати весь мотлох на балконі. Якщо ви з тих людей, хто звик складати речі на балконі, влаштуйте генеральне прибирання та згадайте, коли ви користувалися тим чи іншим предметом востаннє. З чистою совістю викидайте ті речі, яких не торкалися більше року. Робити ремонт десятки років. Починаємо з дальньої кімнати, а коли закінчимо передпокій, дальня кімната вже занепаде, бо мине років 5. Нескінченний кругообіг. Не варто так зневажливо ставитись до свого життя і витрачати свій дорогоцінний час на цій планеті. Відкладати найкраще на потім. Взагалі все чисте, нове та яскраве – це не на кожен день, а для "кращого життя", яке так ніколи і не настає. Живіть для себе і теперішній момент, щоб не шкодувати про втрачені можливості.

Раніше "Телеграф" писав, які фото в СРСР вважалися надто відвертими, і через це ніде на той час широко не публікувалися.