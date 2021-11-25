"У СРСР сексу не було": добірка еротичних фото, заборонених за радянських часів
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Цікаво, чи було в CCCP що-небудь, що не забороняли?
Наших людей не лише видають звички з радянських часів, а й манера фотографуватись під час посиденьок на пляжі. Це можна судити за знімками, що з’явилися у мережі.
Фото поділився блогер Максим Миронич на LiveJournal. Знімки росіян в купальниках і стилі ню в ті часи ніде широко не публікувалися. 1990 року в місті Омську пройшла персональна фото-виставка фотографа Миколи Бахарєва. За словами автора, колекція фото справила на громадськість ефект бомби, що розірвалася.
Прості радянські громадяни могли з’являтися на фото лише при повному обмундируванні, оскільки "сексу в СРСР не було". "Телеграф" пропонує ознайомитись із "надто відвертими" фото радянських людей, які були під забороною в далекий час.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно у мережі між собою посперечалися шанувальники та противники СРСР. У чому полягало питання – читайте у матеріалі "Телеграфа".
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