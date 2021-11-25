"У СРСР сексу не було": добірка еротичних фото, заборонених за радянських часів

Цікаво, чи було в CCCP що-небудь, що не забороняли?

Наших людей не лише видають звички з радянських часів, а й манера фотографуватись під час посиденьок на пляжі. Це можна судити за знімками, що з’явилися у мережі.

Фото поділився блогер Максим Миронич на LiveJournal. Знімки росіян в купальниках і стилі ню в ті часи ніде широко не публікувалися. 1990 року в місті Омську пройшла персональна фото-виставка фотографа Миколи Бахарєва. За словами автора, колекція фото справила на громадськість ефект бомби, що розірвалася.

Прості радянські громадяни могли з’являтися на фото лише при повному обмундируванні, оскільки "сексу в СРСР не було". "Телеграф" пропонує ознайомитись із "надто відвертими" фото радянських людей, які були під забороною в далекий час.

З серії "Стосунки", зроблений у 1985 році

Знімок із серії "Стосунки", 1980 рік. На фото зображена звичайна радянська родина серед природи

З серії "Стосунки", 1980 рік

З циклу "Стосунки". Початок вісімдесятих років

З циклу "Стосунки", 1985 рік, знімок зроблено в Новокузнецьку

З серії "На природі", теж 1978-80 рік

З серії "На природі", знімок 1980-х років

Портрет 1985 року. Привертає увагу технічна якість знімка

З циклу "На природу". Знімок зроблений у період 1978-80 років

З серії "Стосунки", 1984 рік

З циклу "В інтер’єрі", знімок 1989 року

Знімок 1989 року

З циклу "В інтер’єрі", 1991 рік

Ще один інтер’єрний портрет, знятий у 1991 році

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно у мережі між собою посперечалися шанувальники та противники СРСР. У чому полягало питання – читайте у матеріалі "Телеграфа".