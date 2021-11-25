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"У СРСР сексу не було": добірка еротичних фото, заборонених за радянських часів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Фото в купальниках в СРСР вважалися негідними Новина оновлена 25 листопада 2021, 15:12
Фото в купальниках в СРСР вважалися негідними

Цікаво, чи було в CCCP що-небудь, що не забороняли?

Наших людей не лише видають звички з радянських часів, а й манера фотографуватись під час посиденьок на пляжі. Це можна судити за знімками, що з’явилися у мережі.

Фото поділився блогер Максим Миронич на LiveJournal. Знімки росіян в купальниках і стилі ню в ті часи ніде широко не публікувалися. 1990 року в місті Омську пройшла персональна фото-виставка фотографа Миколи Бахарєва. За словами автора, колекція фото справила на громадськість ефект бомби, що розірвалася.

Прості радянські громадяни могли з’являтися на фото лише при повному обмундируванні, оскільки "сексу в СРСР не було". "Телеграф" пропонує ознайомитись із "надто відвертими" фото радянських людей, які були під забороною в далекий час.

З серії "Стосунки", зроблений у 1985 році
З серії "Стосунки", зроблений у 1985 році
Знімок із серії "Стосунки", 1980 рік. На фото зображена звичайна радянська родина серед природи
Знімок із серії "Стосунки", 1980 рік. На фото зображена звичайна радянська родина серед природи
З серії "Стосунки", 1980 рік
З серії "Стосунки", 1980 рік
З циклу "Стосунки". Початок вісімдесятих років
З циклу "Стосунки". Початок вісімдесятих років
З циклу "Стосунки", 1985 рік, знімок зроблено в Новокузнецьку
З циклу "Стосунки", 1985 рік, знімок зроблено в Новокузнецьку
З серії "На природі", теж 1978-80 рік
З серії "На природі", теж 1978-80 рік
З серії "На природі", знімок 1980-х років
З серії "На природі", знімок 1980-х років
Портрет 1985 року. Привертає увагу технічна якість знімка
Портрет 1985 року. Привертає увагу технічна якість знімка
З циклу "На природу". Знімок зроблений у період 1978-80 років
З циклу "На природу". Знімок зроблений у період 1978-80 років
З серії "Стосунки", 1984 рік
З серії "Стосунки", 1984 рік
З циклу "В інтер’єрі", знімок 1989 року
З циклу "В інтер’єрі", знімок 1989 року
Знімок 1989 року
Знімок 1989 року
З циклу "В інтер’єрі", 1991 рік
З циклу "В інтер’єрі", 1991 рік
Ще один інтер’єрний портрет, знятий у 1991 році
Ще один інтер’єрний портрет, знятий у 1991 році

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно у мережі між собою посперечалися шанувальники та противники СРСР. У чому полягало питання – читайте у матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#СРСР #Фото #Відверті фотосесії
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