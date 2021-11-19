"Ковбаса була дорожчою за дитину в колясці": українці скандалять через публікацію про СРСР

Багатьом людям не сподобалася спроба автора публікації викликати "совкову ностальгію"

На українських просторах Facebook почалася серйозна суперечка між шанувальниками та противниками СРСР. Головна тема — чи можна було в часи Союзу залишити свою дитину без нагляду на вулиці.

Пост, який викликав резонанс, був опублікований в спільноті dtp.kiev.ua.

"У СРСР молоді мами спокійно залишали коляски зі своїми маленькими дітьми біля магазину, і будь-хто, проходячи повз, міг похитати коляску, якщо дитина плакала. І ні в кого це не викликало ні здивування, ні обурення. І не було страху, що дитині завдадуть шкоди або щось може трапитися з нею", — зазначив автор публікації.

У коментарях з’явилося чимало людей, котрі висловили своє обурення неправдивістю такої інформації. Хтось розповідав, як за часів СРСР за такої ситуації було викрадено немовля, хтось зізнавався, що таким чином крали коляски, при цьому кидаючи дітей на землю.

"Ви про що? У наших родичів у Харкові ще 1987 року дитину ось так вкрали цигани. Мама пішла до магазину, а маленького Ваню у візку залишила на вулиці. Добре, що після тривалих пошуків міліція таки знайшла!" — зазначила юзерка Molka Marina.

Також коментатори не забули нагадати автору посту про те, що в часи СРСР був відсутній інтернет. Інформація про викрадення могла просто замовчуватись або не доходити до широких мас.

"Дітей крали не менше, просто про це ніхто не знав, крім постраждалих. Не було Інтернету, а в газетах про таке писали лише тоді, коли доблєсна міліція розкрила злочин", — зазначила Юлія Кривошеєва.

Багато користувачів Facebook взагалі назвали подібні публікації "совкод*очерством". Такі люди запитують, чому на сторінці, присвяченій надзвичайним подіям у столиці, з’являються такі пости. Інші користувачі відразу відзначили, що це — лише спроба "похайпити" або спровокувати бурхливе обговорення.

Є й ті, хто вирішив відреагувати на те, що відбувається, стандартно — із допомогою гумору.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що окуповану Росією Горлівку уродженка міста порівняла з часами Радянського Союзу. Спойлер — паралелі проведені не через добрі враження.