"Колбаса была дороже ребенка в коляске": украинцы скандалят из-за публикации про СССР

Многим людям не понравилась попытка автора публикации вызвать "совковую ностальгию"

На украинских просторах Facebook разгорелся нешуточный спор между поклонниками и противниками СССР. Главная тема — можно ли было при Союзе оставить своего ребенка без присмотра на улице.

Вызвавший резонанс пост был опубликован в сообществе dtp.kiev.ua.

"В СССР молодые мамы спокойно оставляли коляски со своими маленькими детьми у магазина, и любой проходящий мимо мог покачать коляску, если ребёнок плакал. И ни у кого это не вызывало ни удивления, ни возмущения. И не было страха, что ребёнку причинят вред или что-то может случится с ним", — отметил автор публикации.

В комментариях появилось немало людей, которые высказали свое возмущение неправдивостью такой информации. Кто-то рассказывал, как во времена СССР при подобной ситуации был похищен младенец, кто-то признавался, что таким образом "уводили" коляски, при этом бросая детей на землю.

"Вы о чем? У наших родственников в Харькове еще в 1987 году ребенка вот так украли цыгане. Мама пошла в магазин, а маленького Ваню в коляске оставила на улице. Хорошо, что после длительных поисков милиция все-таки нашла!" — отметила юзерка Molka Marina.

Также комментаторы не преминули напомнить автору поста о том, что во времена СССР отсутствовал интернет. Информация о похищениях могла просто замалчиваться или не доходить до широких масс.

"Детей крали не меньше, просто об этом никто не знал, кроме пострадавших. Не было Интернета, а в газетах о таком писали только тогда, когда "доблестная" милиция раскрыла преступление", — отметила Юлия Кривошеева.

Многие пользователи Facebook и вовсе назвали подобные публикации "совкод*очерством". Такие люди задаются вопросом, почему на странице, посвященной ЧП в столице, появляются такие посты. Другие юзеры тут же отметили, что это — лишь попытка "похайпить" или спровоцировать бурное обсуждение.

Есть и те, кто решил отреагировать на происходящее стандартно — с помощью юмора.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что оккупированную Россией Горловку уроженка города сравнила с временами Советского Союза. Спойлер — параллели проведены не из-за хороших впечатлений.