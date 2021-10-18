"Как в СССР попала": Горловка после оккупации изменилась до неузнаваемости (видео)

Пользователям сети разруха напомнила времена СССР

Город Горловка Донецкой области за 7 лет после оккупации изменился до неузнаваемости и далеко не в лучшую сторону. Так, цензурных слов для того, чтобы описать всю ситуацию там, не хватило девушке, которая когда-то здесь жила.

Соответствующее видео в воскресенье, 17 октября, распространили в социальных сетях.

На кадрах четко видно измененные вывески магазинов, большая часть из которых просто закрыты, но зато символика оккупационной власти на них присутствует.

К слову, несмотря на тот факт, что Горловку сейчас считают третьим по количеству жителей городом, который контролирует группировка "ДНР" (по непроверенным данным здесь проживает около 260 тысяч человек), на улицах города, судя по этому видео, людей совсем мало, не говоря уже об автомобилях.

Осторожно, 18+! На видео присутствует нецензурная лексика.

Пользователи сети традиционно разделились на два лагеря. Одна часть утверждала, что в Горловке после оккупации совсем ничего не изменилось, в то время как другие граждане наперебой писали, что город за 7 лет изменился очень сильно — дороги разбиты, дома развалились, из-за чего некоторым пользователям это напомнило СССР.

Напомним, что попасть во временно оккупированные украинские города на Донбассе оказалось не так уж и просто — проблемы начинаются с проезда, но самая большая опасность — это КПП на стороне оккупантов.

Также сообщалось, как выглядит Донецкий аэропорт после прихода "русского мира".

Ранее "Телеграф" писал, что временно оккупированных Россией отдельные районы Донецкой и Луганской областей за семь лет очень изменились — дома превратились в руины, инфраструктура уничтожена почти полностью, а культурные памятники с каждым днем ветшают все сильнее, как и современные бизнес-центры построены украинскими предпринимателями.