Аэропорт полностью разрушен и неизвестно, смогут ли его когда-либо восстановить.

В сети показали свежие кадры того, как после прихода "русского мира" выглядит некогда один из лучших аэропортов в Европе.

Кадрами, отснятыми в районе Донецкого аэропорта (ДАП), поделился местный блогер, пишущий под никнеймом Donetchanyn

"Донецк. Свежее видео международного аэропорта имени Прокофьева. Ну или того, что от него оставил "русский мир", — написал он.

Как известно, аэропорт получил сильные повреждения во время тяжелых боев в 2014 и 2015 годах. На видео заметно, что с тех пор попыток восстановить здание не предпринималось.

Кроме того, ранее в сети появлялось видео, на котором видно, что местное население от нищеты разбирает руины здания на металлолом.

Стоит также отметить, что бедность и отсутствие нормальной работы является повсеместной картиной на оккупированных территориях. Некоторым жителям в поисках заработка приходится копошиться на свалках.