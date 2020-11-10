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Оккупанты режут Донецкий аэропорт на металлолом: видео попало в сеть

Оккупанты режут Донецкий аэропорт на металлолом: видео попало в сеть
Обновлено 16:48 Сегодня Телеграф Фото: znaj.ua

В сети появилось видео того, как люди на оккупированных территориях режут на металлолом легендарный Донецкий аэропорт. 

Кадрами поделились в паблике "Вартові еспресо".

"Донбасс продолжают разбирать на металлолом. На видео - знаменитый Донецкий аэропорт, где в течение 242 дней проходила оборона от российских агрессоров. В распиливании металла задействованы минимум три человека. Один из них режет металлоконструкции, а еще двое забирают отрезанные части", - говорится в подписи к видео. 

Разбирание зданий на металлолом - не редкая картина на оккупированных частях Донбасса. 

Ранее в сети появились кадры того, как в оккупированном Донецке выглядит супермаркет "Амстор", который по свидетельствам местных жителей "продолжают разбирать средь бела дня". 

Также владелец частного предприятия "Арго" показывал, что осталось от производственного комплекса в Горловке, после того как туда пришла Россия. 

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Все по теме:

Донецк, ДАП, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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