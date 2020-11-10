Оккупанты режут Донецкий аэропорт на металлолом: видео попало в сеть

В сети появилось видео того, как люди на оккупированных территориях режут на металлолом легендарный Донецкий аэропорт.

Кадрами поделились в паблике "Вартові еспресо".

"Донбасс продолжают разбирать на металлолом. На видео - знаменитый Донецкий аэропорт, где в течение 242 дней проходила оборона от российских агрессоров. В распиливании металла задействованы минимум три человека. Один из них режет металлоконструкции, а еще двое забирают отрезанные части", - говорится в подписи к видео.

Разбирание зданий на металлолом - не редкая картина на оккупированных частях Донбасса.

Ранее в сети появились кадры того, как в оккупированном Донецке выглядит супермаркет "Амстор", который по свидетельствам местных жителей "продолжают разбирать средь бела дня".

Также владелец частного предприятия "Арго" показывал, что осталось от производственного комплекса в Горловке, после того как туда пришла Россия.