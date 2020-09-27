Вокруг одна разруха: журналист показал видео из Горловки, в которую пришел "русский мир"

Соответствующее видео обнародовано в Твиттере Казанского.
"Хорошо в "республике". Наконец-то избавились от украинского ига", - с сарказмом отметил автор.
Горловка. Супермаркет "Амстор".
Хорошо в республике. Наконец-то избавились от украинского ига pic.twitter.com/jvcPEuMw3v
— Денис Казанський (@den_kazansky) September 27, 2020
После 2014 года оба горловских супермаркета "Амстор" прекратили работать на оккупированной территории.
Главари группировки "ДНР" предпринимали попытки возобновить торговую деятельность и даже переименовали магазин в "Амстор-Сити", устроив торжественное открытие. Но через несколько месяцев он закрылся.
По словам местных жителей, здание продолжают разбирать на куски даже среди бела дня, а ночью в нем ночуют бездомные.
Как сообщалось ранее, в оккупированном Крыму в Солнечной долине полностью высохло одно из самых красивых озер в Украине - Три Сестры.