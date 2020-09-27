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В Крыму высохло одно из красивейших озер: фото

В Крыму высохло одно из красивейших озер: фото
Обновлено 13:17 Сегодня Телеграф Фото: twitter
На оккупированном полуострове на всегда исчезло одно из красивейших озер Крыма - Три Сестры.

В аннексированном Крыму в Солнечной долине полностью высохло одно из самых красивых озер в Украине - Три Сестры. 

Фото "марсианские" пейзажей опубликовала на своей странице в Твиттер блогера RoksolanaToday&КрымUA.

"Озера Три Сестры больше нет. Совсем Это Солнечная Долина в Крыму, севернее скалы, а на юг километр до моря, Эчки-даг и Лисья бухта рядом, виноградники. Кратер водоёма имел высокую дамбу, из него выходила речка Менэрли-Узень - теперь здесь сухая глина, дно в трещинах, воды нет", - подписала она свой пост.

Пользователи возмутились бездействием "властей", которые ничего не сделали, чтобы спасти водоем. 

В сети также сравнили, как выглядела местность до и после оккупации.

Также, судя по снимкам карты по состоянию на 2019 год, видно, что озеро еще существовало.

Напомним, в этом году Крым потерпает от засухи. Один за одним высыхают озера и водохранилища. Ситуация  с дефицитом воды на полуострове усугубляется. Воды перестало хватать целым городам и районам. "Власти" Крыма регулярно призывают жителей экономить воду.

Так в Бахчисарайском районе высохло Новоульяновское водохранилище, а Тайганское водохранилище катастрофически обмелело.

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Крым, Засуха, Озеро.

Автор:

Телеграф
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