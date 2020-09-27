В Крыму высохло одно из красивейших озер: фото

В аннексированном Крыму в Солнечной долине полностью высохло одно из самых красивых озер в Украине - Три Сестры.
Фото "марсианские" пейзажей опубликовала на своей странице в Твиттер блогера RoksolanaToday&КрымUA.
"Озера Три Сестры больше нет. Совсем Это Солнечная Долина в Крыму, севернее скалы, а на юг километр до моря, Эчки-даг и Лисья бухта рядом, виноградники. Кратер водоёма имел высокую дамбу, из него выходила речка Менэрли-Узень - теперь здесь сухая глина, дно в трещинах, воды нет", - подписала она свой пост.
Пользователи возмутились бездействием "властей", которые ничего не сделали, чтобы спасти водоем.
В сети также сравнили, как выглядела местность до и после оккупации.
Озеро Три Сестры
Солнечная Долина
НА ДНЕ...
слева озеро ДО наступления пушной гавани)
справа-сейчас
дно... pic.twitter.com/BLX5nklyZd
— RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) September 26, 2020
Также, судя по снимкам карты по состоянию на 2019 год, видно, что озеро еще существовало.
Напомним, в этом году Крым потерпает от засухи. Один за одним высыхают озера и водохранилища. Ситуация с дефицитом воды на полуострове усугубляется. Воды перестало хватать целым городам и районам. "Власти" Крыма регулярно призывают жителей экономить воду.
Так в Бахчисарайском районе высохло Новоульяновское водохранилище, а Тайганское водохранилище катастрофически обмелело.