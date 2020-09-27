В Крыму высохло одно из красивейших озер: фото

На оккупированном полуострове на всегда исчезло одно из красивейших озер Крыма - Три Сестры.

В аннексированном Крыму в Солнечной долине полностью высохло одно из самых красивых озер в Украине - Три Сестры.

Фото "марсианские" пейзажей опубликовала на своей странице в Твиттер блогера RoksolanaToday&КрымUA.

"Озера Три Сестры больше нет. Совсем Это Солнечная Долина в Крыму, севернее скалы, а на юг километр до моря, Эчки-даг и Лисья бухта рядом, виноградники. Кратер водоёма имел высокую дамбу, из него выходила речка Менэрли-Узень - теперь здесь сухая глина, дно в трещинах, воды нет", - подписала она свой пост.

Пользователи возмутились бездействием "властей", которые ничего не сделали, чтобы спасти водоем.

В сети также сравнили, как выглядела местность до и после оккупации.

Озеро Три Сестры

Солнечная Долина

НА ДНЕ...

слева озеро ДО наступления пушной гавани)

справа-сейчас

дно... pic.twitter.com/BLX5nklyZd — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) September 26, 2020

Также, судя по снимкам карты по состоянию на 2019 год, видно, что озеро еще существовало.

Напомним, в этом году Крым потерпает от засухи. Один за одним высыхают озера и водохранилища. Ситуация с дефицитом воды на полуострове усугубляется. Воды перестало хватать целым городам и районам. "Власти" Крыма регулярно призывают жителей экономить воду.

Так в Бахчисарайском районе высохло Новоульяновское водохранилище, а Тайганское водохранилище катастрофически обмелело.