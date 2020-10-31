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"Русский мир" во всей красе: в сети показали фото разрухи в Горловке

"Русский мир" во всей красе: в сети показали фото разрухи в Горловке
Обновлено 21:45 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук - Владимир Веселкин

В сети появились кадры того, что осталось от частного предприятия "Арго", находившегося в ныне оккупированной Горловке.  

Снимки обнародовал его владелец Владимир Веселкин в Фейсбук. 

"Это мое частное предприятие "Арго". Точнее то, что от него осталось. Раньше тут работали люди разных профессий. Люди получали зарплату, а город налоги. Как стало понятно позже каждому, Горловка была весьма богатым городом. Но ключевое слово "была". Потом к нам пришла Россия, ну как "пришла", на танках приехала. Обозвала нас "днр" и как следствие - ни работы, ни налогов. Сплошная нищета", - поделился своей историей Веселкин. 

Он отмечает, что для того, чтобы прокормить семью есть два пути, либо идти воевать за боевиков, либо искать случайные заработки. 

"Вчера на остатках моего производственного комплекса погибли трое местных жителей. Один из них даже родился в нашем Зайцево, которое расположено где-то в 3-4 км от места трагедии. Печально", - подытожил он. 

Как сообщалось ранее, журналист показывал, как выглядит супермаркет "Амстор" в Горловке, после того, как на Донбасс пришел "русский мир". 

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Донецкая область, Горловка, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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