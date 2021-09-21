Залишилися лише руїни: в мережі показали, як зараз виглядає Донецький аеропорт

Аеропорт повністю зруйнований і невідомо, чи зможуть його коли-небудь відновити.

У мережі показали свіжі кадри того, як після приходу "русского мира" виглядає колись один з кращих аеропортів у Європі.

Кадрами, знятими в районі Донецького аеропорту (ДАП), поділився місцевий блогер, який пише під ніком Donetchanyn

"Донецьк. Свіже відео міжнародного аеропорту імені Прокоф’єва. Ну або того, що від нього залишив "русскій мір", — написав він.

Як відомо, аеропорт отримав сильні пошкодження під час важких боїв у 2014 і 2015 роках. На відео помітно, що з того часу спроб відновити будівлю не робилося.

Крім того, раніше в мережі з’являлося відео, на якому видно, що місцеве населення від бідності розбирає руїни будівлі на брухт.

Варто також відзначити, що бідність і відсутність нормальної роботи є повсюдною картиною на окупованих територіях. Деяким жителям в пошуках заробітку доводиться порпатися на смітниках.