"Немає роботи": блогер показав, як жителі Луганська в пошуках грошей йдуть на смітники (відео)

"Русскій мір" в Луганську залишив людей у складній ситуації.

Житель окупованого Луганська показав, що навіть пристойні люди через відсутність роботи в т.зв. "республіці" можуть скотитися до пошуку їжі та корисних речей на смітниках.

Відео життя "простих роботяг" було оприлюднено користувачем Тік-ток @elenagolubova6.

На кадрах видно, що автор відео звернувся до чоловіка, який відкручував колеса у сміттєвого бака. На питання як так сталося, що той дійшов до такого життя, чоловік відповів просто — "немає роботи".

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

Як повідомлялося раніше, за роки війни в Луганську сильно просів рівень життя, а багато речей, які були звичними за життя у вільній Україні тепер і зовсім стали недоступними. Серед таких, наприклад, міський трамвай.

Блогер Денис Казанський раніше повідомляв, що рейки та контактну мережу викорчували й здали на металолом, а самі трамваї зараз іржавіють на кладовищі чекаючи часу, коли їх теж пустять на брухт.