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"Спасибо, Россия!" Журналист показал на фото "кладбище" трамваев в оккупированном Луганске

"Спасибо, Россия!" Журналист показал на фото "кладбище" трамваев в оккупированном Луганске
23:27 Вс, 30 Май 2021 Телеграф Фото: Телеграмм

Украинский журналист Денис Казанский в своем Телеграмм-канале опубликовал фото старых трамваев в оккупированном Луганске.

"Так выглядит сегодня луганский трамвай. С приходом русского мира этот вид транспорта стал больше не нужен Луганску. Рельсы и контактную сеть сейчас корчуют и сдают на металл. А вагоны гниют под открытым небом в ожидании распила и переплавки", - подписал публикацию журналист.

В новом средневековье трамваи больше не нужны, добавил Казанский.

Следует отметить, что в оккупированном Луганске решили жить без трамваев. Хотя эта система общественного транспорта, появилась в городе еще в 1934 году.

Из-за начала боевых действий, в 2014 году работа трамваев была остановлена. И теперь в городе появилось так называемое "кладбище" трамваев.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Луганск, Трамваи, Денис Казанский.
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