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"Процветание" доконало: в сети показали печальное фото из Луганска

"Процветание" доконало: в сети показали печальное фото из Луганска
04:46 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Еще несколько лет назад представить себе Луганск без трамваев было просто невозможно. Система общественного транспорта, которая появилась в городе еще в 1934 году, сейчас отживает свои последние дни.

Из-за начала боевых действий, в 2014 году работа трамваев была остановлена, но после наступления “перемирия” их так и не запустили. Более того, по городу практически везде демонтировали трамвайные рельсы и срезали контактные сети. И теперь в городе появилось так называемое "кладбище" трамваев.

21 января в сети появился снимок местного трамвайного парка, на котором трамваи стоят бесхозные и покрытые снегом.

“Трамвай не смог пережить эпоху лугандонии – процветание доконало транспорт Луганска” - говорится в подписи к фото.

Ранее, “Телеграф” писал, что работников меткомбината в Алчевске пытаются превратить в рабов.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Луганск, Транспорт, Трамваи.
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