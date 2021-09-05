"Нет работы": блогер показал, как жители Луганска в поисках денег идут на помойки (видео)

"Русский мир" в Луганске оставил людей в сложной ситуации.

Житель оккупированного Луганска показал, что даже приличные люди из-за отсутствия работы в т.н. "республике" могут скатиться к поиску пропитания и полезных вещей на помойках.

Видео жизни "простых работяг" было обнародовано пользователем Тик-ток @elenagolubova6.

На кадрах видно, что автор видео обратился к мужчине, который откручивал колеса у мусорного бака. На вопрос как так случилось, что тот дошел до такой жизни, мужчина ответил просто — "нет работы".

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщалось ранее, за годы войны в Луганске сильно просел уровень жизни, а многие вещи, которые были привычными при жизни в свободной Украине теперь и вовсе стали недоступными. Среди таковых, к примеру, городской трамвай.

Блогер Денис Казанский ранее сообщал, что рельсы и контактную сеть выкорчевали и сдали на металлолом, а сами трамваи сейчас ржавеют на кладбище ожидая времени, когда их тоже пустят на лом.