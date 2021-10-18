"Як в СРСР потрапила": Горлівка після окупації змінилася до невпізнаваності (відео)

Користувачам мережі розруха нагадала часи СРСР

Місто Горлівка Донецької області за 7 років після окупації змінилося до невпізнаваності і далеко не у кращий бік. Так, цензурних слів для того, щоб описати усю ситуацію там, не вистачило дівчині, яка колись тут жила.

Відповідне відео у неділю, 17 жовтня, розповсюдили у соціальних мережах.

На кадрах чітко видно змінені вивіски магазинів, більша частина з яких просто зачинені, але зате символіка окупаційної влади на них присутня.

До слова, попри той факт, що Горлівку зараз вважають третім за кількістю жителів містом, яке контролює угруповання "ДНР" (за неперевіреними даними тут мешкає близько 260 тисяч осіб), на вулицях міста, судячи з цього відео, людей зовісім мало, не кажучи вже про автомобілі.

Обережно, 18+! На відео присутня нецензурна лексика.

Користувачі мережі традиційно розділилися на два табори. Одна частина стверджувала, що у Горлівці після окупації зовсім нічого не змінилося, у той час як інші громадяни наперебій писали, що місто за 7 років змінилося дуже сильно — дороги розбиті, будинки розвалені, через що деяким користувачам це нагадало СРСР.

Нагадаємо, що потрапити у тимчасово окуповані українські міста на Донбасі виявилося не так вже й просто — проблеми починаються з доїзду, але найбільша небезпека — це КПП на стороні окупантів.

Також повідомлялося, як виглядає Донецький аеропорт після приходу "русского міра".

Раніше "Телеграф" писав, що тимчасово окуповані Росією окремі райони Донецької та Луганської областей за сім років дуже змінилися — будинки перетворилися на руїни, інфраструктура знищена майже повністю, а культурні памʼятки з кожним днем занепадають все сильніше, як і сучасні бізнес-центри побудовані українськими підприємцями.