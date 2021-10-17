У Алчевськ за ціною Парижа: як доїхати на територію ОРДЛО та чим небезпечною може бути подорож

Планувати таку поїздку треба завчасно і дуже ретельно

Дорога з Одеси до тимчасово окупованого Алчевська (Луганська область) і тиждень життя там обійдеться по вартості як три дні перебування у Парижі (Франції) і ще один день кави у Відні (Австрія) разом з дорогою. Однак навіть при цьому перетин лінії розмежування без пригод не обійдеться.

Про це у Twitter повідомила користувач під ніком Zima.

За її словами, планувати поїздку у тимчасово окуповані українські міста варто завчасно і обовʼязково звертати увагу на перевізників. У окупованих районах часто можна натрапити на таких, що "розводять" українців на гроші.

"Якщо порахувати кошти, які вам потрібно бути віддати за поїздку, то для порівняння моя поїздка на тиждень з дорогою обішлася десь в три дні перебування в Парижі, на решту могла б заїхати у Відень кави попити, але… кожен з нас їде туди зі своїх особистих причин", — написала дівчина.

Що стосується часу, за який можна доїхати до Луганської області, то з Одеси до Словʼянська дорога займає 16,5 годин, а далі ще близько 7 годин піде на те, щоб дістатися до Алчевська.

І якщо всі українські блокпости наші громадяни проходять без жодних труднощів, то на стороні окупантів очікує купа проблем.

Як розповідає дівчина, її зупинили одразу з вимогою показати паспорт і прописку, вказати ціль візиту, після чого наказали показати валізу. Окупанти забрали з нього майже всі продукти і навіть не посоромилися оглядати спідню білизну. Це пояснили тим, що товари з України заборонено ввозити на окуповану територію.

На будь-які запитання, навіщо це все, дівчині погрожували "посадити в комендатуру, щоб вона подумала над поведінкою".

Після того, як КПП окупантів таки вдасться пройти, то з дорогою до Алчевська всеодно можуть виникнути проблеми, адже адекватного сполучення між окупованими містами можна сказати, що немає.

До слова, дорога від Миколаївського розвозу до Алчевська обійдеться у 1800 рублів (668 гривень).

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