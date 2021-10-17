В Алчевск по цене Парижа: как доехать на территорию ОРДЛО и чем опасно может быть путешествие

Планировать такую поездку нужно заранее и очень тщательно

Дорога из Одессы во временно оккупированный Алчевск (Луганская область) и неделя жизни там обойдется по стоимости как три дня пребывания в Париже (Франция) и еще один день кофе в Вене (Австрия) вместе с дорогой. Однако даже при этом пересечение линии разграничения без приключений не обойдется.

Об этом в Twitter сообщила пользователь под ником Zima.

По ее словам, планировать поездку во временно оккупированные украинские города стоит заблаговременно и обязательно обращать внимание на перевозчиков. В оккупированных районах часто можно встретить таких, которые "разводят" украинцев на деньги.

"Если посчитать средства, которые вам нужно будет отдать за поездку, то для сравнения моя поездка на неделю с дорогой обошлась где-то в три дня пребывания в Париже, на остальные могла бы заехать в Вену кофе попить, но... каждый из нас едет туда по своим личным причинам", — написала девушка.

Что касается времени, за которое можно доехать до Луганской области, то из Одессы в Славянск дорога занимает 16,5 часов, а дальше еще около 7 часов пойдет на то, чтобы добраться до Алчевска.

И если все украинские блокпосты наши граждане проходят без труда, то на стороне оккупантов их ожидает куча проблем.

Как рассказывает девушка, ее остановили сразу с требованием показать паспорт и прописку, указать цель визита, после чего приказали показать чемодан. Оккупанты забрали из него практически все продукты и даже не постеснялись осматривать нижнее белье. Это объяснили тем, что товары из Украины запрещено ввозить на оккупированную территорию.

На любые вопросы, зачем это все, девушке угрожали "посадить в комендатуру, чтобы она подумала над поведением".

После того, как КПП оккупантов удастся пройти, то с дорогой в Алчевск все равно могут возникнуть проблемы, ведь адекватного сообщения между оккупированными городами можно сказать, что нет.

К слову, дорога от Николаевского развоза в Алчевск обойдется в 1800 рублей (668 гривен).

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