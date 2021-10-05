У ОРДЛО створюють "єдину митну територію": яку капость для України придумав Путін

Кремль намагається вивести ОРДЛО на мінімальну самоокупність

На початку жовтня створені Кремлем фейкові утворення «ДНР» і «ЛНР», недавно втягнуті в російські вибори, почали демонтаж «митних пунктів» між підконтрольними їм територіями. Робиться це в рамках виконання «договору про створення єдиної митної території та розвитку економічної інтеграції» між «ДНР» і «ЛНР», який набрав чинності 30 вересня.

Фінансовий експерт, економіст Олексій Кущ розповів «Телеграфу», як Росія змінює стратегію відносно самопроголошених «республік».

«Все, що зараз відбувається в ОРДЛО — це частина тієї дорожньої карти, яка реалізується Росією на непідконтрольних Україні територіях. Місцеві так звані «адміністрації» просто виконують цю дорожню карту, — пояснює Олексій Кущ. — Економічний концепт передбачає вихід ОРДЛО в доступному для огляду майбутньому на якусь мінімальну самоокупність, без урахування витрат на 1 і 2 Армійські корпуси. Їх місцеві самопроголошені «адміністрації» потягнути не зможуть. Але хоча б з точки зору соціальних, бюджетних якихось витрат — вихід на рівень, наближений до самоокупності, має бути. Щоб скоротити дотації, які виплачує там Росія».

За словами експерт, РФ максимально вигідно, щоб економічно ОРДЛО були інтегровані в Україну. Щоб підприємства, які працюють на непідконтрольних територіях, отримували сертифікати з виробництва в українських органах влади. Щоб платили в Україні податки та могли експортувати продукцію.

«Це така собі Придністровська модель. Але її згорнули після початку економічної блокади у 2017 році», — зазначає Олексій Кущ.

Після цього росіяни запустили другу модель. А саме — модель тимчасових адміністрацій.

«Вона передбачала, що ці підприємства будуть контролюватися якимось посередником. У нас часто структуру, що прийшла туди — «Внєшторгсервіс», пов’язують зі збіглим олігархом Сергієм Курченком, — розповідає експерт. — Але ця модель була токсичною для регіональної економіки. І посередницькі суми високі, і не було зацікавленості в розвитку підприємств. Утилізували їх потенціал».

А зараз, на думку Олексія Куща, запускається третій етап — орендна модель.

«Йдеться про те, що промислові активи будуть передані великому бізнесу, в основному російському. Зрозуміло, що ці активи російському бізнесу абсолютно не потрібні. Але їм розпишуть їх за рознарядкою, умовно говорячи. Ти будеш займатися місцевим вугіллям, ти — металургійним виробництвом. І так далі, — пояснює експерт. — Взяти у власність вони ці активи не зможуть, тому що побоюються санкцій. У цих активів є власники, які зараз не мають до них доступу. Тобто, можливі міжнародні суди. Водночас довготривала оренда передбачає, що витрати, які понесуть орендарі, потім можуть в разі врегулювання, виставити рахунок реальним власникам».

За словами експерта, це економічно більш якісна модель. Але для її функціонування існування окремих в економічному плані т.зв. «ДНР» і «ЛНР» абсолютно неефективне.

«Їх окреме існування було обумовлено необхідністю просування Мінського переговорного процесу. Тому що в угоді зазначено саме окремі райони Донецької й Луганської областей. Дзеркально «ЛНР» — це ОРЛО, «ДНР» — ОРДО. Самопроголошені структури зберігаються саме в такому вигляді, щоб їх можна було у вигляді окремих районів відповідних областей трансформувати в процесі реінтеграції. З економічної ж точки зору в такому розподілі немає ніякого сенсу, — упевнений Олексій Кущ. — Тому й прийшли до зняття бар’єрів, абсолютно непотрібних. Раніше вони існували лише тому, що так було зручніше ділити гуманітарні потоки й контролювати оборот підакцизних товарів. Зараз в цьому необхідності немає. Тому економічно буде повне злиття».

Читайте також: Категорія В регіонах В Україні зайнялися законом про амністію для ОРДЛО: подробиці У новому законопроекті буде детально розписано, як і в яких випадках застосовується амністія.

Швидше за все, ОРДЛО економічно будуть тепер управлятися якоюсь загальною надбудовою, яка буде функціонувати у РФ.

«Тим більше, що в Росії є спеціальна комісія з «гуманітарної допомоги» цим районам. Думаю, на її базі й з’явиться якась економічна надбудова з управління ОРДЛО, — зазначає Олексій Кущ. — До речі, перші ознаки такої економічної інтеграції було видно раніше, коли об’єднали залізниці т.зв. «ДНР» і «ЛНР». Ну, а політично ці утворення будуть охоронятися до тих пір, поки у Росії є надія реінтегрувати їх в Україну на своїх умовах. Коли ця надія зникне, тоді й в політичному плані окреме існування «ДНР» і «ЛНР» буде безглуздим. І їх зіллють в єдиний політичний проєкт. І тоді економічно і політично це все буде виглядати як єдине ціле».

Раніше «Телеграф» розповів, скільки Україна витратила на пенсії для жителів непідконтрольного Донбасу.