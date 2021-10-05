В ОРДЛО создают "единую таможенную территорию": какую пакость для Украины придумал Путин

Кремль пытается вывести ОРДЛО на минимальную самоокупаемость

В начале октября созданные Кремлем квазиобразования «ДНР» и «ЛНР», недавно втянутые в российские выборы, начали демонтаж «таможенных пунктов» между подконтрольными им территориями. Делается это в рамках выполнения «договора о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции» между «ДНР» и «ЛНР», который вступил в силу 30 сентября.

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ рассказал «Телеграфу», как Россия меняет стратегию в отношение самопровозглашенных «республик».

«Всё, что сейчас происходит в ОРДЛО – это часть той дорожной карты, которая реализуется Россией на неподконтрольных Украине территориях. Местные так называемые «администрации» просто выполняют эту дорожную карту, – поясняет Алексей Кущ. – Экономический концепт предполагает выход ОРДЛО в обозримом будущем на некую минимальную самоокупаемость, без учета затрат на 1 и 2 Армейские корпуса. Их местные самопровозглашенные «администрации» потянуть не смогут. Но хотя бы с точки зрения социальных, бюджетных каких-то расходов – выход на уровень, приближенный к самоокупаемости, должен быть. Чтобы сократить дотации, которые выплачивает там Россия».

По словам эксперт, РФ максимально выгодно, чтобы экономически ОРДЛО были интегрированы с Украиной. Чтобы предприятия, которые работают на неподконтрольных территориях, получали сертификаты по производству в украинских органах власти. Чтобы платили в Украине налоги и могли экспортировать продукцию.

«Это такая себе Приднестровская модель. Но ее свернули после начала экономической блокады в 2017 году», – отмечает Алексей Кущ.

После этого россияне запустили вторую модель. А именно – модель временных администраций.

«Она предполагала, что эти предприятия будут контролироваться неким посредником. У нас часто пришедшую туда структуру – «Внешторгсервис» связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко, – рассказывает эксперт. – Но эта модель была токсичной для региональной экономики. И посреднические суммы высокие, и не было заинтересованности в развитии предприятий. Утилизировался их потенциал».

А сейчас, по мнению Алексея Куща, запускается третий этап – арендная модель.

«Речь о том, что промышленные активы будут переданы крупному бизнесу, в основном российскому. Понятно, что эти активы российскому бизнесу абсолютно не нужны. Но им распишут их по разнарядке, условно говорят. Ты будешь заниматься местным углем, ты – металлургическим производством. И так далее, – поясняет эксперт. – Взять в собственность они эти активы не смогут, потому что опасаются санкций. У этих активов есть собственники, которые сейчас не имеют к ним доступа. То есть, возможны международные суды. В то же время, долгосрочная аренда предполагает, что затраты, которые понесут арендаторы, потом могут в случае урегулирования, выставить счет реальным собственникам».

По словам эксперта, это экономически более качественная модель. Но для ее функционирования существование отдельных в экономическом плане т.н. «ДНР» и «ЛНР» абсолютно неэффективно.

«Их отдельное существование было обусловлено необходимостью продвижения Минского переговорного процесса. Потому что в соглашении указаны именно отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Зеркально «ЛНР» – это ОРЛО, «ДНР» – ОРДО. Самопровозглашенные структуры сохраняются именно в таком виде, чтобы их можно было бы в виде отдельных районов соответствующих областей трансформировать в процессе реинтеграции. С экономической же точки зрения в таком делении нет никакого смысла, – уверен Алексей Кущ. – Потому и пришли к снятию барьеров, абсолютно ненужных. Раньше они существовали лишь потому, что так было удобнее делить гуманитарные потоки и контролировать оборот подакцизных товаров. Сейчас в этом необходимости нет. Поэтому экономически будет полное слияние».

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Скорее всего, ОРДЛО экономически будут теперь управляться некой общей надстройкой, которая будет функционировать в РФ.

«Тем более, что в России есть специальная комиссия по «гуманитарной помощи» этим районам. Думаю, на ее базе и появится некая экономическая надстройка по управлению ОРДЛО, – отмечает Алексей Кущ. – Кстати, первые признаки такой экономической интеграции были видны раньше, когда объединили железные дороги т.н. «ДНР» и «ЛНР». Ну, а политически эти образования будут охраняться до тех пор, пока у России есть надежда реинтегрировать их в Украину на своих условиях. Когда эта надежда исчезнет, тогда и в политическом плане отдельное существование «ДНР» и «ЛНР» будет бессмысленно. И их сольют в единый политический проект. И тогда экономически и политически это всё будет выглядеть как единое целое».

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