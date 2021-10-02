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В Україні зайнялися законом про амністію для ОРДЛО: подробиці

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Галина Михайлова
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КПВВ на лінії розмежування з Донбасом.
КПВВ на лінії розмежування з Донбасом.

Розробляється застосування конвалідаціі документів.

Процедура амністії для тимчасово окупованих територій може бути розроблена раніше ніж буде прийнятий закон про перехідний період для Луганської та Донецької областей. Її розробка вже розпочалась.

Про це розповів міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков на судовому форумі.

Закон про амністію і її процедури буде більш поглибленим і міститиме в собі поняття, які раніше не застосовувалося в Україні зокрема конвалідаціі. У новому законопроєкті буде детально розписано, як і в яких випадках застосовується амністія.

Відзначимо, що така юридична процедура як конвалідація документів необхідна для обліку паперів, виданих на окупованих територіях Донбасу. Зокрема мова про свідоцтва про народження, смерть, шлюби.

Закон про перехідне правосуддя ще повинні вивчити фахівці по праву — Венеціанська комісія при Раді Європи проаналізує його через два тижні.

До цього повідомлялося, що амністія не стосуватиметься бойовиків, що воювали проти України, згідно з українським законодавством вони можуть не понести відповідальність лише в разі, якщо не скоювали тяжких злочинів.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна почала втрачати окуповані Росією регіони в інформаційній війні. Однією з причин поділу стала економічна блокада — вважають експерти.

Теги:
#Донбас #Документи #Амністія
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