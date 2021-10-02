В Украине занялись законом об амнистии для ОРДЛО: подробности

Разрабатывается применение конвалидации документов.

Процедура амнистии для временно оккупированных территорий может быть разработана раньше чем будет принят закон о переходном периоде для Луганской и Донецкой областей. Ее разработка уже начата.

Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников на судебном форуме.

Закон об амнистии и ее процедурах будет более углубленным и включит в себя ранее не применявшееся в Украине понятие конвалидации. В новом законопроекте будет подробно расписано, как и в каких случаях применяется амнистия.

Отметим, что такая юридическая процедура как конвалидация документов необходима для учета бумаг, выданных на оккупированных территориях Донбасса. В частности речь об свидетельствах о рождении, смерти, браках.

Закон о переходном правосудии еще должны изучить специалисты по праву — Венецианская комиссия при Совете Европы проанализирует его через две недели.

До этого сообщалось, что амнистия не будет касаться воевавших против Украины боевиков, согласно украинскому законодательству они могут не понести ответственность лишь в случае, если не совершали тяжких преступлений.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина начала терять оккупированные Россией регионы в информационной войне. Одной из частей разделения стала экономическая блокада — считают эксперты.