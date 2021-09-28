Пропагандист "ДНР" зізнався, що бойовики брешуть про дотримання Мінських угод (відео)

А не говорять про це відкрито тому, що їм забороняють.

Останні кілька місяців обстріли українських позицій на Донбасі почастішали, що спричинило більше десятка смертей військовослужбовців ЗСУ. А тим часом представники окупантів заявляють, що вони брешуть про дотримання Мінських угод.

На це звернув увагу донецький блогер, журналіст і письменник Денис Казанський і розмістив відповідне відео в Telegram.

На кадрах, представник окупантів Данило Безсонов, який призначений там міністром інформації так званої "ДНР", зізнався, що їхні найманці брешуть, коли розповідають про дотримання Мінських угод і припинення режиму вогню. Насправді вони вбивають українців, але не показують цього, тому що не можна.

"У нас позиція така: ворог по нас стріляє, нас вбиває, ми гинемо, ми нікуди не стріляємо. Ми ж дотримуємося Мінських угод. Світова спільнота, будь ласка, натисніть на Україну, щоб нас не вбивали. Багато років у нас, в принципі, така повістка була. Ми їх також знищуємо, також ми ефективно їх б’ємо, ми вже навіть про це говоримо, але ми це поки що не показуэмо, тому що не можна...", — заявив представник окупантів.

Таким чином, зазначає Казанський, окупаційна влада сама розкриваэ всі карти того, що вони творять на Донбасі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зрадник України зізнався, що Росія перетворила Крим в "укріплений форпост".