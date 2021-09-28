На Донбасі українські позиції потрапили під обстріл 8 разів, є поранений: ранкове зведення ООС

З початку доби вже зафіксували два обстріли

На Донбасі попередня доба була неспокійною — українські позиції ворог обстріляв вісім разів, один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Про це у вівторок, 28 вересня, йдеться у ранковому зведення Операції обʼєднаних сил.

У штабі зазначають, що порівняно з попередньою добою обстріли з боку російських бойовиків були менш інтенсивними, однак вогонь ворог відкривав вісім разів. Зокрема, під вогонь за минулу добу потрапили Попасна, Катеринівка, Новолуганське, Золоте-4, Причепилівка.

Бойовики застосовували протитанкові та підствольні гранатомети, стрілецьку зброю.

Вже з початку цієї доби ворог двічі порушив "режим тиші", здійснивши обстріл у напрямку Кримського з протитанкових гранатометів.

Поранення отримав один військовослужбовець ЗСУ. Його госпіталізували у задовільному стані.

Українській військові дали відсіч противнику, відкривши адекватний вогонь у відповідь.

Нагадаємо, добою раніше Україна втратила ще одного бійця на Донбасі, чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей різко злетіли ціни на продукти та інші товари. Це повʼязують з недавніми виборами у Держдуму РФ.