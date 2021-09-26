Україна зазнала втрат на Донбасі: загинув військовослужбовець ЗСУ

У неділю на Донбасі зафіксували три обстріли.

У неділю, 26 вересня, на Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Про це інформує пресслужба ООС.

Відзначається, що за станом на 17:00 на фронті було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Обстріли відбувалися поблизу населених пунктів Лебединське, Мар’їнка та Нью-Йорк. Противник використав гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У повідомленні зазначено, що військовослужбовці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, чим змусили окупантів припинити обстріли.

Вказується, що один з українських військовослужбовців внаслідок підриву на нерозпізнаного вибухового пристрою отримав поранення несумісні з життям.

Ще один український захисник отримав осколкове поранення. Його в стані середньої тяжкості доставили до медичного закладу.

Як повідомлялося раніше, Литва передасть Україні військову допомогу на майже 21 мільйон гривень.