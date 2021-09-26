Союзник з ЄС готує відчутну військову допомогу для України

Україна та Литва співпрацюють у сфері оборони.

У Литві прийняли рішення передати Україні військову амуніцію, вартість якої складає 667 тисяч євро (майже 20 млн 893,5 тис. грн). Мова йде про 490 бронежилетів і стільки ж балістичних поясів.

Про це в неділю, 26 вересня, повідомляє литовське радіо "LRT".

Відповідну постанову затвердив уряд Литви, і передав наказ Міністерству оборони безплатно передати Україні військову амуніцію.

Відомо, що вартість бронежилетів складає 617,8 тис. євро (понад 19 млн 352,2 тис. грн), а балістичних поясів — 59,3 тис. євро (більше ніж 1 млн 857,5 тис. грн).

Рішення про передачу Україні амуніції прийняли у звʼязку з тим, що країна надіслала Литві відповідне прохання.

Варто відзначити, що у 2014 році Литва була однією з перших країн, яка поставила в українську столицю "елементи озброєння", проте тоді ніхто не зазначив, про що саме йде мова. Лише пізніше стало відомо, що це була "летальна зброя", котру виготовили ще у радянські часи.

Через пʼять років, у лютому 2019, Литва передала українським військовим понад 1 млн патронів до автоматів радянського виробництва, адже в литовській армії їх більше не застосовують.

Нині країни продовжують співпрацювати у сфері оборони. Литовські фахівці проводять навчання для українських військовослужбовців.

Нагадуємо, що ще в травні цього року у Литві повідомили про намір передати Україні бронежилети і вакцину від коронавірусу для жителів Донбасу. Тоді мова йшла про терміни передачі до липня 2021 року, проте, очевидно, процес затримався. Окрім того, за словами спікера сейму Литви Вікторії Чміліте-Нільсен, Україні планували поставити 700 бронежилетів. Передачу балістичних поясів тоді ніхто не обіцяв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США прийняли рішення збільшити військову допомогу для України та ввести нові санкції проти росіян через "Північний потік-2".